Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:02
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,321, а продаж – 27,629.
Євро при купівлі становить – 32,171, продажу – 32,769.
Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,628, продаж – 7,500.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32,171, продажу – 32,769.
Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,628, продаж – 7,500.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Сьогодні, 09:02
Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину
Сьогодні, 07:09
Більше сотні луцьких першачків, у рамках благодійної акції, отримали рюкзаки до 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 06:13