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Курс валют у Луцьку на 29 серпня

Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,321, а продаж – 27,629.

Євро при купівлі становить – 32,171, продажу – 32,769.

Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,628, продаж – 7,500.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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