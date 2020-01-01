Курс валют у Луцьку на 29 серпня





Євро при купівлі становить – 32,171, продажу – 32,769.



Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,378.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,628, продаж – 7,500.



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