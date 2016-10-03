Луцький лікар розповіла, як відрізнити грип, ГРВІ від коронавірусу

Дитячий лікар-імунолог, фахівчиня з імунопрофілактики Волинського ОЦГЗк розповіла, як розрізнити симптоми грипу, ГРЗ та COVID-19 та чи можливо одночасно захворіти на грип та COVID-19.Про це йдеться на сайті ВОЦГЗ.Вважається, що період захворюваності на грип та ГРЗ розпочинається в останній день вересня та триває до середини травня. За епідсезон 2019/2020 на грип та ГРВІ в Україні перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких – діти до 17 років (що на 7,1% менше в порівнянні із епідсезоном 2018/2019). 71 особа померла (з них 2 дітей)."Маємо надію, що в зв’язку із карантинними заходами, запровадженими через пандемію коронавірусу, респіраторні інфекції та грип поширюватимуться менше. Однак діти відвідують школи і заклади дошкільної освіти, у звичному режимі функціонують магазини, заклади харчування, інші установи, тож ризики інфікування зберігаються на досить високому рівні й прогнозувати, що на грип та ГРЗ у 2020/2021 роках люди хворітимуть значно рідше, не варто", - зазначили у ВОЦГЗ.Дляхарактерні: різкий початок захворювання із підйому температури до високих показників, виражена «ломота» в тілі, біль голови та м’язів, можливі світлобоязнь та сухий кашель із болем в грудях. Небезпечний грип своїми ускладненнями – пневмонією (запаленням легень), яка уражає обидві легені, що проявляється задишкою, сильним нездужанням, болючим кашлем. Для людей із груп ризику така пневмонія може закінчитись смертю, особливо якщо за допомогою звернутися із запізненням.До груп ризику належать:- вагітні жінки;- діти до 5 років;- особи старші 65 років;- особи із хронічними захворюваннями (вроджені вади розвитку, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця, онкологічні та автоімунні захворювання, імунодефіцит, гепатит тощо);- особи із великою кількістю соціальних контактів (медики, вчителі й викладачі, військові, поліція, продавці, водії маршрутних таксі і т.д.);- особи, що перебувають у закритих колективах (інтернати, геріартричні центри, хоспіси, місця позбавлення волі).Від грипу існує специфічне противірусне лікування (препарат «Озельтамивір»), якщо людина уже захворіла, та три- і чотирьохвалентна вакцина, що допоможе запобігти хворобі. Якщо йдеться про COVID-19, то поки що не розроблено специфічного препарату для лікування, а вакцина тільки випробовується.зазвичай проявляються поступовим початком, підвищенням температури тіла до субфебрильних цифр (37.2-37.9 С), нежитем і болем в горлі, помірною загальною слабкістю. Вимагає ліжкового режиму, пиття та прийому ліків, які полегшують симптоми.має досить різноманітні прояви, які схожі на прояви грипу та ГРЗ: підвищення температури тіла, загальне нездужання та слабкість, сухий кашель, що часто супроводжується болем за грудиною, часто тимчасова втрата нюху і смаку. Тобто розрізнити ці інфекції буває досить важко, особливо якщо вони протікають у «стертих» формах або «спотворюються» ліками, які люди приймають на власний розсуд чи з приводу інших захворювань, на які хворіють.З іншого боку, грип та ГРВІ не вимагають самоізоляції контактних, на відміну від коронавірусної інфекції, та сама людина, яка перехворіла на грип чи ГРЗ, може виходити на роботу, як тільки почуватиметься задовільно.Ситуація складається найгірше, якщо людина хворіє на грип та COVID-19 одночасно (і на початку пандемії коронавірусної інфекції такі випадки траплялися нерідко), оскільки стан хворого тоді зазвичай досить важкий – обидва віруси уражають легені. Пацієнт потребує госпіталізації та кисневої підтримки, для лікування застосовується значно більше ліків, прогноз для видужання погіршується, особливо якщо пацієнт із групи ризику.