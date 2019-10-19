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У Нововолинську знову горіла будівля колишнього банку

У Нововолинську знову горіла будівля колишнього банку
21-го вересня вкотре загорілося приміщення колишнього банку, що розташоване неподалік Нововолинської міської ради.

Про подію БУГу повідомили очевидці.

На місці працювали рятувальники. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Нагадаємо, покинута будівля горіла дев’ять разів протягом 2019-2020 року.

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Теги: Нововолинськ, будівля, банк, пожежа
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