У Нововолинську знову горіла будівля колишнього банку
Сьогодні, 17:15
21-го вересня вкотре загорілося приміщення колишнього банку, що розташоване неподалік Нововолинської міської ради.
Про подію БУГу повідомили очевидці.
На місці працювали рятувальники. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Нагадаємо, покинута будівля горіла дев’ять разів протягом 2019-2020 року.
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Про подію БУГу повідомили очевидці.
На місці працювали рятувальники. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Нагадаємо, покинута будівля горіла дев’ять разів протягом 2019-2020 року.
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