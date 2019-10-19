У Нововолинську знову горіла будівля колишнього банку





Про подію



На місці працювали рятувальники. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го вересня вкотре загорілося приміщення колишнього банку, що розташоване неподалік Нововолинської міської ради.Про подію БУГу повідомили очевидці.На місці працювали рятувальники. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Нагадаємо, покинута будівля горіла дев’ять разів протягом 2019-2020 року.

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