Жінка була знесиленою і не могла сама встати з підлоги: деталі порятунку волинянки із зачиненої квартири





Нагадаємо, що 4 жовтня до поліції звернувся чоловік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Він повідомив, що вже третю добу намагається зв’язатися зі своєю колишньою дружиною, проте та не бере слухавку. Походи до місця проживання 72-річної жінки теж результатів не дали, адже двері вона не відчиняє та не відкликається.



Поліцейські спільно з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій негайно прибули до місця проживання громадянки.



За допомогою спеціальної техніки вони змогли потрапити до квартири, в якій і перебувала пенсіонерка. Вона була настільки знесилена, що не могла підвестися з підлоги. Правоохоронці викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка надала жінці медичну допомогу. Наразі стан здоров’я жінки задовільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські в Іваничах врятували літню жінку, яка не могла вибратись з власної квартири. Нагадаємо, що 4 жовтня до поліції звернувся чоловік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Він повідомив, що вже третю добу намагається зв’язатися зі своєю колишньою дружиною, проте та не бере слухавку. Походи до місця проживання 72-річної жінки теж результатів не дали, адже двері вона не відчиняє та не відкликається.Поліцейські спільно з працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій негайно прибули до місця проживання громадянки.За допомогою спеціальної техніки вони змогли потрапити до квартири, в якій і перебувала пенсіонерка. Вона була настільки знесилена, що не могла підвестися з підлоги. Правоохоронці викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка надала жінці медичну допомогу. Наразі стан здоров’я жінки задовільний.

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