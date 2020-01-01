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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус: повідомили, скільки пацієнтів у реанімаціях та під апаратами ШВЛ у лікарнях Волині

Коронавірус: повідомили, скільки пацієнтів у реанімаціях та під апаратами ШВЛ у лікарнях Волині
У інфекційних стаціонарах області наразі через коронавірусну інфекцію або підозру на цю недугу перебувають 558 людей.

Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що із цієї кількості 337 людей вже мають підтверджений діагноз та ще 221 пацієнт – із підозрою.

Станом на 6 жовтня, за словами Сергія Мовенка, в області – 1159 ліжок у медзакладах, передбачених для хворих на коронавірусну інфекцію. Завантаженість становить 48,1%.

Щоправда, медики фіксують ріст кількості тяжких випадків хвороби. Так, із 98 реанімаційних ліжок 31 – зайняте пацієнтами. Дванадцятеро людей на Волині підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Всього в області функціонують 156 таких апаратів.

За словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко, із більш як 9 тисяч зафіксованих випадків коронавірусу на Волині станом на 7 жовтня понад 3 з половиною тисячі залишаються активними.

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Теги: коронавірус, апарати ШВЛ, пацієнти, статистика
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