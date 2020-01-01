Коронавірус: повідомили, скільки пацієнтів у реанімаціях та під апаратами ШВЛ у лікарнях Волині
Сьогодні, 13:10
У інфекційних стаціонарах області наразі через коронавірусну інфекцію або підозру на цю недугу перебувають 558 людей.
Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що із цієї кількості 337 людей вже мають підтверджений діагноз та ще 221 пацієнт – із підозрою.
Станом на 6 жовтня, за словами Сергія Мовенка, в області – 1159 ліжок у медзакладах, передбачених для хворих на коронавірусну інфекцію. Завантаженість становить 48,1%.
Щоправда, медики фіксують ріст кількості тяжких випадків хвороби. Так, із 98 реанімаційних ліжок 31 – зайняте пацієнтами. Дванадцятеро людей на Волині підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Всього в області функціонують 156 таких апаратів.
За словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко, із більш як 9 тисяч зафіксованих випадків коронавірусу на Волині станом на 7 жовтня понад 3 з половиною тисячі залишаються активними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко розповів, що із цієї кількості 337 людей вже мають підтверджений діагноз та ще 221 пацієнт – із підозрою.
Станом на 6 жовтня, за словами Сергія Мовенка, в області – 1159 ліжок у медзакладах, передбачених для хворих на коронавірусну інфекцію. Завантаженість становить 48,1%.
Щоправда, медики фіксують ріст кількості тяжких випадків хвороби. Так, із 98 реанімаційних ліжок 31 – зайняте пацієнтами. Дванадцятеро людей на Волині підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Всього в області функціонують 156 таких апаратів.
За словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко, із більш як 9 тисяч зафіксованих випадків коронавірусу на Волині станом на 7 жовтня понад 3 з половиною тисячі залишаються активними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус: повідомили, скільки пацієнтів у реанімаціях та під апаратами ШВЛ у лікарнях Волині
Сьогодні, 13:10
Волинянин хотів переправити до Польщі контрабанду за допомогою саморобного безпілотника. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Міського голову Каменя-Каширського відсторонили від посади
Сьогодні, 12:41
Ресторація «Брама» кличе на комплексні обіди*
Сьогодні, 12:40