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На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин

На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин
На Любешівщині школярі збирають жолуді для підгодівлі диких тварин взимку.

Про це інформують у Нацпарку "Прип'ять-Стохід".

"Жолуді – найкращі ласощі для диких тварин взимку.
Плоди дуба багаті на корисні речовини – вітаміни, білки, крохмаль, цукри, жирні олії, мікроелементи.

Незважаючи на те, що тварини здобувають собі їжу самотужки працівники парку завжди підгодовують тварин.

Збирати жолуді й каштани на зимову відгодівлю диких тварин найчастіше допомагають діти, учасники екологічних гуртків", йдеться в дописі.

На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин
На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин
На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин
На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин
На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин


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Теги: Стохід, Прип'ять, Нацпарк, жолуді, дикі тварини, підгодівля
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