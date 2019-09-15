На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин
Сьогодні, 19:25
На Любешівщині школярі збирають жолуді для підгодівлі диких тварин взимку.
Про це інформують у Нацпарку "Прип'ять-Стохід".
"Жолуді – найкращі ласощі для диких тварин взимку.
Плоди дуба багаті на корисні речовини – вітаміни, білки, крохмаль, цукри, жирні олії, мікроелементи.
Незважаючи на те, що тварини здобувають собі їжу самотужки працівники парку завжди підгодовують тварин.
Збирати жолуді й каштани на зимову відгодівлю диких тварин найчастіше допомагають діти, учасники екологічних гуртків", йдеться в дописі.
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Про це інформують у Нацпарку "Прип'ять-Стохід".
"Жолуді – найкращі ласощі для диких тварин взимку.
Плоди дуба багаті на корисні речовини – вітаміни, білки, крохмаль, цукри, жирні олії, мікроелементи.
Незважаючи на те, що тварини здобувають собі їжу самотужки працівники парку завжди підгодовують тварин.
Збирати жолуді й каштани на зимову відгодівлю диких тварин найчастіше допомагають діти, учасники екологічних гуртків", йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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