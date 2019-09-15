На Волині школярі збирають ласощі для диких тварин





Про це інформують у



"Жолуді – найкращі ласощі для диких тварин взимку.

Плоди дуба багаті на корисні речовини – вітаміни, білки, крохмаль, цукри, жирні олії, мікроелементи.



Незважаючи на те, що тварини здобувають собі їжу самотужки працівники парку завжди підгодовують тварин.



Збирати жолуді й каштани на зимову відгодівлю диких тварин найчастіше допомагають діти, учасники екологічних гуртків", йдеться в дописі.







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