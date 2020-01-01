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У Ковелі деякі школи йдуть на осінні канікули раніше

У Ковелі деякі школи йдуть на осінні канікули раніше
У ковельських школах канікули розпочнуться з 22 жовтня і триватимуть до 1 листопада.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Втім, через зростання захворюваності на COVID-19 та відповідно до рекомендацій завідувачки Ковельським міськміжрайонним відділом ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмили Маляр відсьогодні уже відпочивають учні ЗЗСО «Ліцей №13». Завтра до них приєднаються школярі ЗЗСО “Ліцей № 3 імені Лесі Українки”.

Як повідомили в управлінні освіти, аби недопустити подальшого поширення коронавірусної хвороби, прийняли відповідне рішення у цих закладах.

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Теги: Ковель, осінні канікули, коронавірус
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