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На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби

На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби
На Волині керівник двох підприємств надав начальниці Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури 10 тисяч гривень хабаря задля припинення перевірки достовірності виконаних робіт у шкільних вбиральнях.

Про це стало відомо з вироку Ратнівського районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, в середині лютого керівник двох фірм, будучи в службовому кабінеті начальниці Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури, запропонував їй неправомірну вигоду.

Чоловік хотів, аби прокурор вплинула на працівників держаудитслужби, щоб ті принили перевірку щодо достовірності відображення виконаних робіт з реконструкції та добудови внутрішніх вбиралень у школі в селі Броди Ратнівського району Волинської області приватним підприємством.

Після цього він надав прокурору 10 тисяч гривень неправмірної вигоди в ратнівському кафе «Вікторія».

У суді хабарник повністю визнав свою вину. Допитана в якості свідка начальниця Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури розповіла, що вона була старшою групи прокурорів у відкритому кримінальному провадженні. Тож обвинувачений запопонував їй хабар, аби прининити перевірку.

У підсумку керівник підприємства отримав покарання у виді штрафу – 18 тисяч 20 гривень.

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Теги: хабар, перевірка, прокурор, підприємець, суд, вирок
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