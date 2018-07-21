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Раптово вибіг на колію та ліг: у Рівному поїзд переїхав чоловіка

Раптово вибіг на колію та ліг: у Рівному поїзд переїхав чоловіка
У Рівному під колесами потягами загинув чоловік. Ним виявився 48-річний житель села Мятин Млинівського району.

Повідомлення про те, що у Рівному під потягом загинула людина, надійшло до поліції вчора, 1 листопада, близько 10 години, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські на місці події встановили, що на перегоні «Рівне-Здолбунів» у районі вулиці Дворецької в обласному центрі машиніст локомотива вантажного потягу допустив наїзд на людину. Від отриманих травм чоловік загинув.

Зі слів машиніста та його помічника, невідомий раптово вибіг на залізничну колію та ліг. Попри застосоване екстрене гальмування уникнути трагедії не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.


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Теги: поїзд, трагедія, Рівне
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