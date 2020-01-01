У Польщі заарештували українця, який вдерся до готелю, щоб випити фірмового алкоголю





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На відео з внутрішніх камер було видно, що він нічого не вкрав, тільки пив фірмовий дорогий алкоголь. Наступного дня він хотів повторити свої пригоди, але на нього вже чекала охорона, яка і викликала поліцію на місце події.



Свої збитки власник готелю оцінив в 1000 злотих. Наразі українця заарештували на 1 місяць до встановлення обставин.



Нагадаємо, з 24 жовтня по всій Польщі об'єкти ресторанного бізнесу не можуть приймати клієнтів, дозволено лише продавати їжу та напої на виніс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Гданська затримала українця, який вночі вламувався до ресторану, щоб випити фірмового алкоголю.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на horecatrends.pl, перший раз 34-річний громадянин України вдерся до готелю у центрі Гданська минулої п’ятниці, 6 листопада.На відео з внутрішніх камер було видно, що він нічого не вкрав, тільки пив фірмовий дорогий алкоголь. Наступного дня він хотів повторити свої пригоди, але на нього вже чекала охорона, яка і викликала поліцію на місце події.Свої збитки власник готелю оцінив в 1000 злотих. Наразі українця заарештували на 1 місяць до встановлення обставин.Нагадаємо, з 24 жовтня по всій Польщі об'єкти ресторанного бізнесу не можуть приймати клієнтів, дозволено лише продавати їжу та напої на виніс.

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