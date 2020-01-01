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У Польщі заарештували українця, який вдерся до готелю, щоб випити фірмового алкоголю

У Польщі заарештували українця, який вдерся до готелю, щоб випити фірмового алкоголю
Поліція Гданська затримала українця, який вночі вламувався до ресторану, щоб випити фірмового алкоголю.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на horecatrends.pl, перший раз 34-річний громадянин України вдерся до готелю у центрі Гданська минулої п’ятниці, 6 листопада.

На відео з внутрішніх камер було видно, що він нічого не вкрав, тільки пив фірмовий дорогий алкоголь. Наступного дня він хотів повторити свої пригоди, але на нього вже чекала охорона, яка і викликала поліцію на місце події.

Свої збитки власник готелю оцінив в 1000 злотих. Наразі українця заарештували на 1 місяць до встановлення обставин.

Нагадаємо, з 24 жовтня по всій Польщі об'єкти ресторанного бізнесу не можуть приймати клієнтів, дозволено лише продавати їжу та напої на виніс.

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Теги: Польща, українець, затримання
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