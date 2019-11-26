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Зниклого неповнолітнього з Волині розшукали у сусідній області

Зниклого неповнолітнього з Волині розшукали у сусідній області
Зниклого неповнолітнього з Волині поліція розшукала у Рівненській області

Нагадаємо, що у вівторок до поліції звернулася жителька Любомльського району та повідомила, що пропав її 17-річний син. Хлопець у суботу, 7 листопада, в обідню пору пішов із дому та не повернувся, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою «безвісти зниклий») Кримінального кодексу України.

Співробітники кримінальної поліції встановили місцеперебування хлопця. Неповнолітнього знайшли у місті Сарни Рівненської області.

Розшукуваного доставили додому та передали батькам. Його життю нічого не загрожує.




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Теги: розшук, Волинь, неповнолітній
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