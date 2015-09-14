В Італії жорстоко вбили заробітчанку з України

Вікторії Вовкотруб. Вона була вбита своїм колишнім співмешканцем, 60-річним громадянином Сербії ромської національності.



Вбивця закопав жінку неподалік від свого будинку, біля покинутого клубу, закривавлений килим і одяг жінки хотів викинути на смітник. Тоді його і затримали поліцейські, - пише



Ніс килим зі слідами крові на смітник



Поліція затримала 60-річного громадянина Сербії ромської національності Кадруса Берісі (Beris Kadrus) кілька днів тому, коли він намагався викинути на смітник килим і жіночий одяг зі слідами крові.



Правоохоронці два дні вистежували його після того, як одна з подруг Вікторії заявила про її зникнення. Жінка повідомила поліції, що в той день, 4 листопада, загибла мала зустрітися з Берісі. А після цього її ніхто не бачив.



Поліцейські взяли чоловіка під варту. Спочатку він відмовлявся називати місце, де заховав тіло. Правоохоронці обшукали всі покинуті будинки в окрузі. Також вони провели ДНК-експертизу плям крові і волосся, які виявили на килимі. Усе це належало Вікторії Вовкотруб.



Коли Кадрусу пред'явили ці докази, він вказав, де закопав тіло колишньої коханої. Поліцейським знадобилося дві години 13 листопада, щоб відкопати тіло українки. Також у поліції заявляють, що Вікторія була вбита кілька днів тому в будинку цього чоловіка.

Вікторія з Берісі Кадрусом

"Через нього жінки билися"



Як розповідають знайомі українки, Вікторія з Кадрусом була знайома три роки. Спочатку вони зустрічалися, а потім стали жити в цивільному шлюбі. Наречений не подобався багатьом знайомим українки.



Сам Кадрус давно живе в Італії, у нього є дозвіл на роботу. Але він, як правило, брався за будь-який разовий підробіток, кому що треба зробити по господарству, це все було неофіційно.



"Зовні це дуже неприємна людина. До того ж про нього ходили чутки, що у нього є "червона картка". Так називають документ про те, що людина насправді психічно нездорова. Наскільки це правда, я не знаю.



Вікторія красива, висока жінка. Він маленький, потворний. Але ви будете сміятися, через нього тут жінки буквально билися. До Вікторії у нього були ще дві українки. Також у нього була сім'я. Хто його колишня дружина не знаю, ніколи про неї нічого не чула. Але його діти живуть тут в Італії", – анонімно розповідає OBOZREVATEL одна зі знайомих українки.



Поїхала до Італії і сильно схудла



Сама Вікторія Вовкотруб родом із Черкащини. У неї залишилися двоє дітей – дорослий син і молодша дочка, ще школярка. А також літні батьки.



Кілька років тому жінка поїхала в Італію на заробітки, оскільки перспективи знайти роботу в Україні у неї не було. У чужій країні вона доглядала за літніми італійцями, а також підробляла в барі. "Тоді, коли шукала роботу, вона працювала в барі. Але знайшовши, одразу пішла", – каже подруга.



Останнім часом жінка сильно змінилася. Друзі відзначали, що вона дуже схудла. На що сама Вікторія завжди жартувала. Мовляв, погано годують тут.



З новим коханим Вікторія пару років тому навіть приїжджала в Україну. В одній із соцмереж у неї збереглися фото з тієї поїздки. Іноземний жених щосили обнімався з її близькими, сидів за одним столом, фотографувався.



Наречений бив її і знущався



Здавалося, що у пари все прекрасно. Насправді, все було не так. Кадрус багато разів піднімав руку на Вікторію, бувало, що жорстоко її бив і знущався. Але вона все це терпіла і прощала.



"Причиною, найімовірніше, були ревнощі. Вона красуня, а він просто потвора. Але вона нікому не скаржилася, все тримала в собі. Але, мабуть, уже не було сил і кілька тижнів тому вона пішла від нього. Орендувала квартиру. Хотіла спокійно жити, може, і дітей до себе забрати. Хоча кілька разів за цей час вони зустрічалися, все з'ясовували стосунки. І в той останній день вона пішла на зустріч із ним, і опинилася в його будинку. Там він її і вбив", – розповідає подруга.



"Вона була дуже світлою людиною. Тут в Італії, в чужій країні українки намагаються триматися разом і допомагати один одному. Пам'ятаю, коли мені була потрібна медична допомога, треба було робити уколи, то Вікторія мені їх робила.



Вона поїхала в Італію не від гарного життя. Їй потрібно було допомагати своїм дітям і літнім батькам. А нелюд забрав її життя. Страшно навіть подумати, що сталося з нею в той день. Ніхто не знав, скільки болю вона пережила, але вона завжди залишалася усміхненою, не падала духом. Завжди була чесною і дотримувалася свого слова", – говорить OBOZREVATEL ще одна знайома Вікторії.



Весь тиждень, поки поліція шукала тіло бідної жінки, багато хто сподівався, що станеться диво, і вона виявиться жива. Нехай покалічена, але жива. 11 листопада у Вікторії був день народження, і знайомі вітали її, писали побажання в соцмережі. Але в той день українки вже не було серед живих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії поліцейські знайшли тіло 42-річної українки. Вона була вбита своїм колишнім співмешканцем, 60-річним громадянином Сербії ромської національності.Вбивця закопав жінку неподалік від свого будинку, біля покинутого клубу, закривавлений килим і одяг жінки хотів викинути на смітник. Тоді його і затримали поліцейські, - пише OBOZREVATEL Поліція затримала 60-річного громадянина Сербії ромської національності Кадруса Берісі (Beris Kadrus) кілька днів тому, коли він намагався викинути на смітник килим і жіночий одяг зі слідами крові.Правоохоронці два дні вистежували його після того, як одна з подруг Вікторії заявила про її зникнення. Жінка повідомила поліції, що в той день, 4 листопада, загибла мала зустрітися з Берісі. А після цього її ніхто не бачив.Поліцейські взяли чоловіка під варту. Спочатку він відмовлявся називати місце, де заховав тіло. Правоохоронці обшукали всі покинуті будинки в окрузі. Також вони провели ДНК-експертизу плям крові і волосся, які виявили на килимі. Усе це належало Вікторії Вовкотруб.Коли Кадрусу пред'явили ці докази, він вказав, де закопав тіло колишньої коханої. Поліцейським знадобилося дві години 13 листопада, щоб відкопати тіло українки. Також у поліції заявляють, що Вікторія була вбита кілька днів тому в будинку цього чоловіка.Як розповідають знайомі українки, Вікторія з Кадрусом була знайома три роки. Спочатку вони зустрічалися, а потім стали жити в цивільному шлюбі. Наречений не подобався багатьом знайомим українки.Сам Кадрус давно живе в Італії, у нього є дозвіл на роботу. Але він, як правило, брався за будь-який разовий підробіток, кому що треба зробити по господарству, це все було неофіційно."Зовні це дуже неприємна людина. До того ж про нього ходили чутки, що у нього є "червона картка". Так називають документ про те, що людина насправді психічно нездорова. Наскільки це правда, я не знаю.Вікторія красива, висока жінка. Він маленький, потворний. Але ви будете сміятися, через нього тут жінки буквально билися. До Вікторії у нього були ще дві українки. Також у нього була сім'я. Хто його колишня дружина не знаю, ніколи про неї нічого не чула. Але його діти живуть тут в Італії", – анонімно розповідає OBOZREVATEL одна зі знайомих українки.Сама Вікторія Вовкотруб родом із Черкащини. У неї залишилися двоє дітей – дорослий син і молодша дочка, ще школярка. А також літні батьки.Кілька років тому жінка поїхала в Італію на заробітки, оскільки перспективи знайти роботу в Україні у неї не було. У чужій країні вона доглядала за літніми італійцями, а також підробляла в барі. "Тоді, коли шукала роботу, вона працювала в барі. Але знайшовши, одразу пішла", – каже подруга.Останнім часом жінка сильно змінилася. Друзі відзначали, що вона дуже схудла. На що сама Вікторія завжди жартувала. Мовляв, погано годують тут.З новим коханим Вікторія пару років тому навіть приїжджала в Україну. В одній із соцмереж у неї збереглися фото з тієї поїздки. Іноземний жених щосили обнімався з її близькими, сидів за одним столом, фотографувався.Здавалося, що у пари все прекрасно. Насправді, все було не так. Кадрус багато разів піднімав руку на Вікторію, бувало, що жорстоко її бив і знущався. Але вона все це терпіла і прощала."Причиною, найімовірніше, були ревнощі. Вона красуня, а він просто потвора. Але вона нікому не скаржилася, все тримала в собі. Але, мабуть, уже не було сил і кілька тижнів тому вона пішла від нього. Орендувала квартиру. Хотіла спокійно жити, може, і дітей до себе забрати. Хоча кілька разів за цей час вони зустрічалися, все з'ясовували стосунки. І в той останній день вона пішла на зустріч із ним, і опинилася в його будинку. Там він її і вбив", – розповідає подруга."Вона була дуже світлою людиною. Тут в Італії, в чужій країні українки намагаються триматися разом і допомагати один одному. Пам'ятаю, коли мені була потрібна медична допомога, треба було робити уколи, то Вікторія мені їх робила.Вона поїхала в Італію не від гарного життя. Їй потрібно було допомагати своїм дітям і літнім батькам. А нелюд забрав її життя. Страшно навіть подумати, що сталося з нею в той день. Ніхто не знав, скільки болю вона пережила, але вона завжди залишалася усміхненою, не падала духом. Завжди була чесною і дотримувалася свого слова", – говорить OBOZREVATEL ще одна знайома Вікторії.Весь тиждень, поки поліція шукала тіло бідної жінки, багато хто сподівався, що станеться диво, і вона виявиться жива. Нехай покалічена, але жива. 11 листопада у Вікторії був день народження, і знайомі вітали її, писали побажання в соцмережі. Але в той день українки вже не було серед живих.

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