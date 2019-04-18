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На Волині п'яниця-пенсіонер, який обікрав колишню дружину, втрапив за ґрати

На Волині п'яниця-пенсіонер, який обікрав колишню дружину, втрапив за ґрати
Волинянина покарали за те, що він обікрав свою колишню дружину.

Про це йдеться у вироку Ковельського міського районного суду, пише ІА "Конкурент".

Так, уродженець села Датинь 5 вересня через вікно проник до підсобного приміщення, яким він спільно володіє з колишньою дружиною та дітьми. Там він викрав 3000 гривень, які потерпіла зберігала у каструлі під крупами.

Обвинувачений свою провину визнав частково. Він зазначив, що розлучений з заявницею ще з 1991 року, проте вони разом володіють житловим будинком у селі Дубове Ковельського району. З його слів, працівниця поштового зв'язку передала його ексдружині 1000 гривень пенсії, яку він отримує від держави. Чоловік стверджує, що він попросив потерпілу надати йому з цих коштів гроші для купівлі цигарок. І коли вона йому відмовила, він вирішив знайти їх та використати для власних потреб.

Обвинувачений наголосив, що взяв лише 500 гривень. Він переконував, що колишня дружина хотіла на ньому нажитися і тому заявила про 3000 гривень. Натомість потерпіла сказала суду, що її ексчоловік довгий час зловживає спиртним та неодноразово виносив з будинку її власні речі, гроші та продукти харчування. Саме через це вона змушена ховати цінності.

У підсумку суд вирішив покарати крадія, арештувавши його на два місяці.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковельський район, крадіжка, арешт
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