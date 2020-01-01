Шестеро переможців виборів відмовилися від мандатів депутатів Волиньради
Сьогодні, 15:12
Станом на 15 годину 17 листопада від мандата депутата Волинської обласної ради відмовилися шестеро людей із тих, що перемогли на виборах.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко.
За його словами, заяви про відмову від мандата написали здебільшого ті, хто переміг на виборах депутатів до двох місцевих рад й зробив вибір не на користь обласної.
Тож, від депутатського крісла в обласній раді вже відмовилися:
Бадзюнь Віталій Миколайович («Європейська Солідарність») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Нововолинської міської ради);
Разумовський Андрій Русланович («За Майбутнє») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Луцької міської ради);
Захарчук Наталія Володимирівна (Аграрна партія України) (не пояснювала причину у заяві);
Левчук Ольга Ростиславівна (Аграрна партія України) (не пояснювала причину у заяві);
Яручик Микола Олександрович («Європейська Солідарність») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Луцької міської ради);
Гузь Ігор Володимирович (чинний народний депутат України).
Зауважимо, що, ймовірно, він мандата депутата Волинської обласної ради відмовляться також і інші чинні нардепи, що перемогли на виборах – Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Степан Івахів, Вячеслав Рубльов. Усі вони йшли на вибори від партії «За Майбутнє».
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ольга Левчук (головний бухгалтер приватного підприємства «Волиньспецекспорт») набрала лише 36 голосів виборців. Пройти у Волиньраду їй дозволила п’ята позиція у єдиному виборчому списку й те, що жодного з кандидатів від партії не обрали депутатами у територіальних виборчих округах. Тож, Ольга Левчук, «заходила» у раду завдяки рейтингу партії та високій позиції у списку. Цікавим є той факт, що лідер обласного осередку «Аргарної партії України» Ігор Волошенюк був у списку після Ольги Левчук. Його позиція у списку – шоста, тож він не ставби депутатом облради, якби Ольга Левчук не відмовилася від мандата. Як свідчать дані підсумкового протоколу обласної виборчої комісії, у свою підтримку на виборах він отримав 166 голосів. Ймовірно, тепер він отримає депутатський мандат.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко.
За його словами, заяви про відмову від мандата написали здебільшого ті, хто переміг на виборах депутатів до двох місцевих рад й зробив вибір не на користь обласної.
Тож, від депутатського крісла в обласній раді вже відмовилися:
Бадзюнь Віталій Миколайович («Європейська Солідарність») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Нововолинської міської ради);
Разумовський Андрій Русланович («За Майбутнє») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Луцької міської ради);
Захарчук Наталія Володимирівна (Аграрна партія України) (не пояснювала причину у заяві);
Левчук Ольга Ростиславівна (Аграрна партія України) (не пояснювала причину у заяві);
Яручик Микола Олександрович («Європейська Солідарність») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Луцької міської ради);
Гузь Ігор Володимирович (чинний народний депутат України).
Зауважимо, що, ймовірно, він мандата депутата Волинської обласної ради відмовляться також і інші чинні нардепи, що перемогли на виборах – Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Степан Івахів, Вячеслав Рубльов. Усі вони йшли на вибори від партії «За Майбутнє».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ольга Левчук (головний бухгалтер приватного підприємства «Волиньспецекспорт») набрала лише 36 голосів виборців. Пройти у Волиньраду їй дозволила п’ята позиція у єдиному виборчому списку й те, що жодного з кандидатів від партії не обрали депутатами у територіальних виборчих округах. Тож, Ольга Левчук, «заходила» у раду завдяки рейтингу партії та високій позиції у списку. Цікавим є той факт, що лідер обласного осередку «Аргарної партії України» Ігор Волошенюк був у списку після Ольги Левчук. Його позиція у списку – шоста, тож він не ставби депутатом облради, якби Ольга Левчук не відмовилася від мандата. Як свідчать дані підсумкового протоколу обласної виборчої комісії, у свою підтримку на виборах він отримав 166 голосів. Ймовірно, тепер він отримає депутатський мандат.
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Коментарі 4
І хто ж претендує на їх місце?
Йдуть туди,де буде більший дерибан грошей!
Слідуючі в списку партій,а чим вони дихають ніхто не знає .
4,13дараси йдуть наперед знаючи що не будуть працювати
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