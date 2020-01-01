Шестеро переможців виборів відмовилися від мандатів депутатів Волиньради

Станом на 15 годину 17 листопада від мандата депутата Волинської обласної ради відмовилися шестеро людей із тих, що перемогли на виборах.Про це у коментарірозповів голова Волинської обласної територіальної виборчої комісіїЗа його словами, заяви про відмову від мандата написали здебільшого ті, хто переміг на виборах депутатів до двох місцевих рад й зробив вибір не на користь обласної.Тож, від депутатського крісла в обласній раді вже відмовилися:(«Європейська Солідарність») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Нововолинської міської ради);(«За Майбутнє») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Луцької міської ради);(Аграрна партія України) (не пояснювала причину у заяві);(Аграрна партія України) (не пояснювала причину у заяві);(«Європейська Солідарність») (у зв’язку з перемогою на виборах депутатів Луцької міської ради);(чинний народний депутат України).Зауважимо, що, ймовірно, він мандата депутата Волинської обласної ради відмовляться також і інші чинні нардепи, що перемогли на виборах –. Усі вони йшли на вибори від партії «За Майбутнє».Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ольга Левчук (головний бухгалтер приватного підприємства «Волиньспецекспорт»)в. Пройти у Волиньраду їй дозволила п’ята позиція у єдиному виборчому списку й те, що жодного з кандидатів від партії не обрали депутатами у територіальних виборчих округах. Тож, Ольга Левчук, «заходила» у раду завдяки рейтингу партії та високій позиції у списку. Цікавим є той факт, що лідер обласного осередку «Аргарної партії України»був у списку після Ольги Левчук. Його позиція у списку – шоста, тож він не ставби депутатом облради, якби Ольга Левчук не відмовилася від мандата. Як свідчать дані підсумкового протоколу обласної виборчої комісії, у свою підтримку на виборах він отримав 166 голосів. Ймовірно, тепер він отримає депутатський мандат.