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Скільки цьогоріч коштують новорічні ялинки на Волині

Скільки цьогоріч коштують новорічні ялинки на Волині
Волинські лісівники розповіли, скільки цього року вартуватиме купити новорічну ялинку.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Загалом в області створено 288,6 га плантацій новорічних ялинок, з них 42,2 га створено цього року. На цій площі вирощується близько 920 тис. хвойних, з яких стандартні (готові для реалізації) 142 тис. шт. Середня ціна за 1-метрову ялинку на підприємствах становитиме 60-65 грн.

Крім того, на розсадниках є ялинки в горщиках. Але на такі деревця ціни будуть відповідно вищими – від 120 гривень (70-80 см), все залежатиме від розміру та породи. Загалом підприємства готові задовільнити потребу в ялинках у повному обсязі. Зазвичай останніми роками реалізовувалось 70-15 тис. шт.

Придбати ялинки населення та підприємці зможуть безпосередньо біля контор підприємств, лісництв. А також для населення, залежно від умов карантину звичайно, будуть організовані додаткові точки продажу. Інформація про ціни та місця продажу найближчим часом буде опублікована на сайті управління Волиснького ОУЛМГ.

Місця продажу ялинок та контакти осіб можна переглянути за цим посиланням.

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Теги: новорічні ялинки, Волинь, ціни
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