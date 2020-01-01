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У Луцьку на Перемоги – аварія

У Луцьку на Перемоги – аварія
У Луцьку сьогодні, 19 листопада, на проспекті Перемоги сталася аварія за участі двох легковиків.

Про це пише “Волинь.Правда”.

Інцидент трапився поблизу Луцької спеціалізованої школи I-III ступенів №5 приблизно о 14:00. Не розминулися чорний Volkswagen і червона Subaru. На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції.

Інформують, що постраждалих немає.

У Луцьку на Перемоги – аварія
У Луцьку на Перемоги – аварія


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Теги: Луцьк, аварія, Перемоги
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