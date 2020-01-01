У Луцьку на Перемоги – аварія
Сьогодні, 15:19
У Луцьку сьогодні, 19 листопада, на проспекті Перемоги сталася аварія за участі двох легковиків.
Про це пише “Волинь.Правда”.
Інцидент трапився поблизу Луцької спеціалізованої школи I-III ступенів №5 приблизно о 14:00. Не розминулися чорний Volkswagen і червона Subaru. На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції.
Інформують, що постраждалих немає.
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Про це пише “Волинь.Правда”.
Інцидент трапився поблизу Луцької спеціалізованої школи I-III ступенів №5 приблизно о 14:00. Не розминулися чорний Volkswagen і червона Subaru. На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції.
Інформують, що постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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