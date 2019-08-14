Під виглядом оселедців волинянин намагався провезти в Україну цигарок на 10 мільйонів гривень. ВІДЕО





Про це інформує пресцентр



За документами, 21-річний волинянин перевозив оселедці, але, оглянувши вже перший ряд ящиків з цим товаром, прикордонники виявили, що вантажівка повністю запакована тютюновими виробами.



В результаті вивантаження та перерахунку встановили, що українець незаконно привіз із сусідньої країни майже 340 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва. Попередня сума оцінки товару складає понад 10 млн грн.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Дольськ» у вантажівці «VOLVO», яка слідувала на в'їзд в Україну з Білорусі, прикордонники Луцького загону виявили велику партію сигарет.Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби За документами, 21-річний волинянин перевозив оселедці, але, оглянувши вже перший ряд ящиків з цим товаром, прикордонники виявили, що вантажівка повністю запакована тютюновими виробами.В результаті вивантаження та перерахунку встановили, що українець незаконно привіз із сусідньої країни майже 340 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва. Попередня сума оцінки товару складає понад 10 млн грн.

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