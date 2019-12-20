Скільки на Волині за місяць зловили рибних браконьєрів

У період з 1 по 30 листопада державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 33 рибоохоронні рейди та викрили 79 порушень природоохоронного законодавства, з яких 17 – грубі.Про це повідомляє Волинський рибоохороний патруль у Волинській області.Також склали 47 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та чотири – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів).Крім цього, оформили 11 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників накладено 11 224 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 2 408 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 60 кг водних біоресурсів. Також вилучено 18 од. заборонених знарядь лову та ще 48 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляКрім цього, 20 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, 12 листопада рибпатрульні викрили грубе порушення правил рибальства на оз. Сомин Ковельського району (Соминський гідрологічний заказник). Громадянин ловив рибу знаряддям лову, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів. Порушник встиг зловити 4 щуки. Збитки, завдані рибному господарству, склали 2 408 грн.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданих збитків. Знаряддя лову вилучили.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: