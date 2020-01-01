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На Ківерцівщині під час перевірки виявили понад 150 зрізаних дерев

На Ківерцівщині під час перевірки виявили понад 150 зрізаних дерев
На Волині інспектори нарахували понад 825 тисяч збитків за незаконно зрізані дерева.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області провели позапланову перевірку в Ківерцівському районі, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Перевірку проводили за зверненням громадян щодо незаконної рубки. Інспектори виявили 157 пнів зрізаних дерев. Працівники інспекції розрахували, що шкода завдана державі внаслідок незаконно зрізаних дерев становить 825 тисяч 819 гривень.

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Матеріали перевірки передали до правоохоронних органів для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності.

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Теги: перевірка, Ківерцівський район, незаконна вирубка дерев
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