Тіло знайшли біля згорілого авто: у Польщі за дивних обставин загинув українець
Сьогодні, 11:25
47-річного українця знайшли мертвим біля згорівшого автомобіля в місті Новий Томишль (Великопольське воєводство) у Польщі.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на nowytomysl.naszemiasto.pl, інцидент стався вранці 13 грудня.
Рятувальники та поліцейські прибули за викликом на місце пожежі Audi A3 на одній із вулиць міста. Автомобіль був майже повністю у вогні, а поруч знайшли мертвого чоловіка. Пізніше виявилося, що жертвою є громадянин України, який проживав у Новому Томишлі. Згоріле авто належало йому.
Поліція поки що не коментує загадкову смерть чоловіка. Перевіряють всі можливі сценарії: від нещасного випадку, до вбивства.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на nowytomysl.naszemiasto.pl, інцидент стався вранці 13 грудня.
Рятувальники та поліцейські прибули за викликом на місце пожежі Audi A3 на одній із вулиць міста. Автомобіль був майже повністю у вогні, а поруч знайшли мертвого чоловіка. Пізніше виявилося, що жертвою є громадянин України, який проживав у Новому Томишлі. Згоріле авто належало йому.
Поліція поки що не коментує загадкову смерть чоловіка. Перевіряють всі можливі сценарії: від нещасного випадку, до вбивства.
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