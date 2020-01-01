Тіло знайшли біля згорілого авто: у Польщі за дивних обставин загинув українець





Як пoвідoмляє



Рятувальники та поліцейські прибули за викликом на місце пожежі Audi A3 на одній із вулиць міста. Автомобіль був майже повністю у вогні, а поруч знайшли мертвого чоловіка. Пізніше виявилося, що жертвою є громадянин України, який проживав у Новому Томишлі. Згоріле авто належало йому.



Поліція поки що не коментує загадкову смерть чоловіка. Перевіряють всі можливі сценарії: від нещасного випадку, до вбивства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 47-річного українця знайшли мертвим біля згорівшого автомобіля в місті Новий Томишль (Великопольське воєводство) у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на nowytomysl.naszemiasto.pl, інцидент стався вранці 13 грудня.Рятувальники та поліцейські прибули за викликом на місце пожежі Audi A3 на одній із вулиць міста. Автомобіль був майже повністю у вогні, а поруч знайшли мертвого чоловіка. Пізніше виявилося, що жертвою є громадянин України, який проживав у Новому Томишлі. Згоріле авто належало йому.Поліція поки що не коментує загадкову смерть чоловіка. Перевіряють всі можливі сценарії: від нещасного випадку, до вбивства.

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