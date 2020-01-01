27 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 27 грудня відзначають колишній народний депутат України, волинянин(на фото) та журналістЗа православним календарем 27 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає їм здоров’я, радості й достатку.На Волині цього дня 79 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».27 грудня 2007 - у мікрорайоні Державного підшипникового заводу міста Луцька відкрили амбулаторію сімейної медицини.Цього ж дня у 2011 році на Волині назвали ТОП-5 найвизначніших знахідок і археологічних відкриттів.У 2012 році в будинок на Рівненській, 109, який частково обвалився в червні, повернулися його мешканці. Будівлю відремонтували.