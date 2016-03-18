Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса





Нагадаємо,



За кермом легковика перебував 27-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом сполученням «Підгайці-Забороль».



Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.



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Рятувальники за допомогою акумуляторного універсального гідроінструменту «Weber» від’єднали передні та задні двері в атівці зі сторони водія, а гідравлічними ножицями дві передні та дві бокові стійки автомобіля, надрізали дах машини та зняли. У цей момент фельдшер-рятувальник накрив термоковдрою потерпілого, а лікарі швидкої допомоги провели фіксацію шийного відділу хребта водія. Після цього рятувальники за допомогою гідравлічного акумуляторного домкрата розтисли передню частину рульової колонки і панелі приладів для звільнення ніг потерпілого під рульовою колонкою транспортного засобу. Далі деблокували постраждалого з авто та транспортували на імобілізаційних ношах до карети невідкладної медичної допомоги.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли подробиці аварії, яка трапилась 21 січня на автодорозі у селі Забороль Луцького району.Нагадаємо, що легковик Volkswagen Golf врізався у рейсовий автобус I-VAN , - пише сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом легковика перебував 27-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом сполученням «Підгайці-Забороль».Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.За інформацією УДСНС України у Волинській області , їм надійшло повідомлення про те, що у понівеченому автомобілі затиснуло водія і він потребує допомоги.Рятувальники за допомогою акумуляторного універсального гідроінструменту «Weber» від’єднали передні та задні двері в атівці зі сторони водія, а гідравлічними ножицями дві передні та дві бокові стійки автомобіля, надрізали дах машини та зняли. У цей момент фельдшер-рятувальник накрив термоковдрою потерпілого, а лікарі швидкої допомоги провели фіксацію шийного відділу хребта водія. Після цього рятувальники за допомогою гідравлічного акумуляторного домкрата розтисли передню частину рульової колонки і панелі приладів для звільнення ніг потерпілого під рульовою колонкою транспортного засобу. Далі деблокували постраждалого з авто та транспортували на імобілізаційних ношах до карети невідкладної медичної допомоги.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.

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