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Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса

Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса
У поліції розповіли подробиці аварії, яка трапилась 21 січня на автодорозі у селі Забороль Луцького району.

Нагадаємо, що легковик Volkswagen Golf врізався у рейсовий автобус I-VAN, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом легковика перебував 27-річний житель Локачинського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автобусом сполученням «Підгайці-Забороль».

Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.

За інформацією УДСНС України у Волинській області, їм надійшло повідомлення про те, що у понівеченому автомобілі затиснуло водія і він потребує допомоги.

Рятувальники за допомогою акумуляторного універсального гідроінструменту «Weber» від’єднали передні та задні двері в атівці зі сторони водія, а гідравлічними ножицями дві передні та дві бокові стійки автомобіля, надрізали дах машини та зняли. У цей момент фельдшер-рятувальник накрив термоковдрою потерпілого, а лікарі швидкої допомоги провели фіксацію шийного відділу хребта водія. Після цього рятувальники за допомогою гідравлічного акумуляторного домкрата розтисли передню частину рульової колонки і панелі приладів для звільнення ніг потерпілого під рульовою колонкою транспортного засобу. Далі деблокували постраждалого з авто та транспортували на імобілізаційних ношах до карети невідкладної медичної допомоги.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.

Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса
Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса
Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса
Водія легковика вирізали із понівеченого авто: подробиці аварії у Заборолі за участі рейсового автобуса


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Теги: аварія. Завбороль, автобус, легковик
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