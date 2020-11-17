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Помер відомий підприємець, ексдепутат Волиньради

Помер відомий підприємець, ексдепутат Волиньради
Відійшов у засвіти відомий волинський підприємець, лікар, депутат Волинської обласної ради п'ятого скликання Василь Блошко.

Про це повідомили на сайті Волинської обласної ради.

"Депутати та виконавчий апарат Волинської обласної ради висловлюють щирі співчуття родині, друзям та сотням волинян, які знали і поважали Василя Михайловича", - йдеться у повідомленні.

Зауважують, що поховають Василя Блошка завтра, 28 січня.

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Теги: Василь Блошко, смерть, співчуття
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