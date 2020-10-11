В Україні з'явилося ще одне свято





Про це повідомляє



З цього року 19 липня святкуватимемо День тренера, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.



Таку дату обрали, оскільки це день відкриття літньої Олімпіади 1996 року. Тоді Україна вперше взяла участь в такому масштабному міжнародному змаганні як незалежна держава та виступила самостійною олімпійською командою.



"Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов'язково повинно бути. Ми глибоко цінуємо їхній вклад у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всі мої високі результати я завдячую своїм наставникам", - написав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вирішили започаткувати нове професійне свято.Про це повідомляє "Газета ua" З цього року 19 липня святкуватимемо День тренера, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.Таку дату обрали, оскільки це день відкриття літньої Олімпіади 1996 року. Тоді Україна вперше взяла участь в такому масштабному міжнародному змаганні як незалежна держава та виступила самостійною олімпійською командою."Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов'язково повинно бути. Ми глибоко цінуємо їхній вклад у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всі мої високі результати я завдячую своїм наставникам", - написав міністр.

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