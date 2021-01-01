Від мене вимагали пожиттєво заборонити виховательці працювати, але я не Понтій Пилат, – мер Луцька про скандал у дитсадку
Сьогодні, 16:23
Луцький міський голова Ігор Поліщук прокоментував ситуацію, що склалася у дитсадку №37, батьки якого заявили про те, що вихователька заклеювала дітям роти скетчем.
Про це мер Луцька розповів під час традиційних підсумків тижня у онлайн-форматі.
Ігор Поліщук розповів, що ще до того, як ситуація набула розголосу, мама одного з вихованців дитсадка написала йому у приватні повідомлення щодо цього. Тож він та його заступниця Ірина Чебелюк зустрілися з батьками, згодом – з вихователькою.
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За словами Ігоря Поліщука, у цій ситуації можливі різні варіанти того, як усе було насправді, тож варто зберігати холодний розум і бути обережними в своїх висновках.
«У цій ситуації ми маємо дати собі відповіді на декілька запитань. Чи могла бути така ситуація, що вихователька повела себе некоректно щодо дітей? З іншого боку, чи могла б бути така ситуація, що діти, яким 3-4 роки, перебільшили щось, вигадали, нафантазували. Так, особливо в такому віці дітям властиво фантазувати. Чи могло бути таке, що в когось із батьків склалися неприязні стосунки із вихователькою і тому такі думки і така форма дітей виникла і в дітей? Не виключено, але ми не знаємо цього. Виходячи з цього, ми маємо поставити собі запитання: чи можемо ми сказати, що вихователь винен у цій ситуації, не маючи при цьому прямих доказів? Ні, не можемо. Чи можемо ми сказати, що вихователь не винен? Ні, не можемо», - сказав Ігор Поліщук.
Тож, на зустрічі із батьками він запропонував єдиний, на його думку, правильний варіант – відсторонення вихователя від роботи і проведення ґрунтовного внутрішнього розслідування, яке полягає в опитуванні самого вихователя, завідувача дитсадка, колективу, інших батьків з групи, батьків тих дітей, які вже випустилися з садочка.
На основі цих сукупних даних, переконаний Ігор Поліщук, мало б бути прийняте подальше рішення – про звільнення виховательки чи про якісь інші рішення.
Ігор Поліщук наголосив, що досі не є доконаним фактом те, що вихователь заклеювала дітям рот скетчем чи якось по-іншому некоректно себе поводила. Тож не варто говорити про це зараз як про те, що вже відомо і доведено.
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«До мене зверталися окремі діячі з вимогою звільнити виховательку, заборонити їй по життєво займатися педагогічною діяльністю. Щодо таких ситуацій моїм завданням є забезпечити те, щоб люди, які винні, були притягнуті до відповідальності, а невинні – навпаки не були. Перш ніж приймати серйозні рішення, які будуть мати наслідки для цієї людини, необхідно переконатися і зробити все для того, щоб максимально об’єктивно дослідити обставини справи», - сказав Ігор Поліщук.
Він додав, що, роздумуючи над цією ситуацію, згадав біблійну історію із Понтієм Пилатом, коли той мав вибрати, кого стратити, а кого віддати.
«Понтій Пилат, знаючи, що Ісус Христос не винний, намагався виправдати його перед натовпом. Однак, будучи слабкодухим, і через своє бажання залишитися на посаді і не накликати на себе гнів натовпу, який бажав, щоб Ісуса розіп’яли, він відправив його на розп’яття, а бандита Вараву відпустив в натовп. Я не знаю, чи винна ця вихователька, чи ні, тому що вона вже написала заяву про звільнення. Але я не Понтій Пилат», - резюмував у цьому питанні Ігор Поліщук.
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Про це мер Луцька розповів під час традиційних підсумків тижня у онлайн-форматі.
Ігор Поліщук розповів, що ще до того, як ситуація набула розголосу, мама одного з вихованців дитсадка написала йому у приватні повідомлення щодо цього. Тож він та його заступниця Ірина Чебелюк зустрілися з батьками, згодом – з вихователькою.
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За словами Ігоря Поліщука, у цій ситуації можливі різні варіанти того, як усе було насправді, тож варто зберігати холодний розум і бути обережними в своїх висновках.
«У цій ситуації ми маємо дати собі відповіді на декілька запитань. Чи могла бути така ситуація, що вихователька повела себе некоректно щодо дітей? З іншого боку, чи могла б бути така ситуація, що діти, яким 3-4 роки, перебільшили щось, вигадали, нафантазували. Так, особливо в такому віці дітям властиво фантазувати. Чи могло бути таке, що в когось із батьків склалися неприязні стосунки із вихователькою і тому такі думки і така форма дітей виникла і в дітей? Не виключено, але ми не знаємо цього. Виходячи з цього, ми маємо поставити собі запитання: чи можемо ми сказати, що вихователь винен у цій ситуації, не маючи при цьому прямих доказів? Ні, не можемо. Чи можемо ми сказати, що вихователь не винен? Ні, не можемо», - сказав Ігор Поліщук.
Тож, на зустрічі із батьками він запропонував єдиний, на його думку, правильний варіант – відсторонення вихователя від роботи і проведення ґрунтовного внутрішнього розслідування, яке полягає в опитуванні самого вихователя, завідувача дитсадка, колективу, інших батьків з групи, батьків тих дітей, які вже випустилися з садочка.
На основі цих сукупних даних, переконаний Ігор Поліщук, мало б бути прийняте подальше рішення – про звільнення виховательки чи про якісь інші рішення.
Ігор Поліщук наголосив, що досі не є доконаним фактом те, що вихователь заклеювала дітям рот скетчем чи якось по-іншому некоректно себе поводила. Тож не варто говорити про це зараз як про те, що вже відомо і доведено.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через скандал із вихователькою, яка заклеювала дітям роти скотчем, у дитсадках Луцька хочуть встановити відеокамери
«До мене зверталися окремі діячі з вимогою звільнити виховательку, заборонити їй по життєво займатися педагогічною діяльністю. Щодо таких ситуацій моїм завданням є забезпечити те, щоб люди, які винні, були притягнуті до відповідальності, а невинні – навпаки не були. Перш ніж приймати серйозні рішення, які будуть мати наслідки для цієї людини, необхідно переконатися і зробити все для того, щоб максимально об’єктивно дослідити обставини справи», - сказав Ігор Поліщук.
Він додав, що, роздумуючи над цією ситуацію, згадав біблійну історію із Понтієм Пилатом, коли той мав вибрати, кого стратити, а кого віддати.
«Понтій Пилат, знаючи, що Ісус Христос не винний, намагався виправдати його перед натовпом. Однак, будучи слабкодухим, і через своє бажання залишитися на посаді і не накликати на себе гнів натовпу, який бажав, щоб Ісуса розіп’яли, він відправив його на розп’яття, а бандита Вараву відпустив в натовп. Я не знаю, чи винна ця вихователька, чи ні, тому що вона вже написала заяву про звільнення. Але я не Понтій Пилат», - резюмував у цьому питанні Ігор Поліщук.
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