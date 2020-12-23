З висоти пташиного польоту показали оновлену дорогу біля волинського міста. ФОТО
11 березень, 23:35
Відновлену ділянку дороги, що веде в об’їзд міста Володимира-Волинського показали з висоти пташиного польоту.
Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбук.
Загалом, до слова, у 2020 році в рамках програми Президента «Велике будівництво» на Волині провели поточний ремонт і ввели в експлуатацію 20,7 км автошляху Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква.
У 2021 році Укравтодор у рамках програми «Велике будівництво» в межах Волині планує оновлювати автошлях Р-15 на ділянці м. Ковель – с. Верба.
Наразі проводиться робота на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт 39 км.
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Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбук.
Загалом, до слова, у 2020 році в рамках програми Президента «Велике будівництво» на Волині провели поточний ремонт і ввели в експлуатацію 20,7 км автошляху Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква.
У 2021 році Укравтодор у рамках програми «Велике будівництво» в межах Волині планує оновлювати автошлях Р-15 на ділянці м. Ковель – с. Верба.
Наразі проводиться робота на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт 39 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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