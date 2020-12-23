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З висоти пташиного польоту показали оновлену дорогу біля волинського міста. ФОТО

З висоти пташиного польоту показали оновлену дорогу біля волинського міста. ФОТО
Відновлену ділянку дороги, що веде в об’їзд міста Володимира-Волинського показали з висоти пташиного польоту.

Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбук.

Загалом, до слова, у 2020 році в рамках програми Президента «Велике будівництво» на Волині провели поточний ремонт і ввели в експлуатацію 20,7 км автошляху Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква.

У 2021 році Укравтодор у рамках програми «Велике будівництво» в межах Волині планує оновлювати автошлях Р-15 на ділянці м. Ковель – с. Верба.

Наразі проводиться робота на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт 39 км.


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Теги: Володимир-Волинський, об'їзна. дорога, ремонт
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