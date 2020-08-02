Водія-винуватця, який на Волині збив жінку та дитину, звільнили від відповідальності





Про це повідомляє місцеве видання



Тоді на вулиці Володимирській 41-річний львів’янин, керуючи авто «Nissan Primastar», збив людей, які переходили дорогу на нерегульованому переході. Потерпілі жінка та дитина отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.



За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.



Під час підготовчого судового засідання обвинувачений та його захисник звернулися до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Аргументували тим, що чоловік вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся та відшкодував потерпілим завдані збитки.



У судовому засіданні останні підтримали клопотання водія.



Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження.



Фото Національної поліції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями Ковельський міськрайонний суд виніс ухвалу щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у листопаді минулого року.Про це повідомляє місцеве видання "Ковель media" Тоді на вулиці Володимирській 41-річний львів’янин, керуючи авто «Nissan Primastar», збив людей, які переходили дорогу на нерегульованому переході. Потерпілі жінка та дитина отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження.Під час підготовчого судового засідання обвинувачений та його захисник звернулися до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Аргументували тим, що чоловік вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся та відшкодував потерпілим завдані збитки.У судовому засіданні останні підтримали клопотання водія.Ковельський міськрайонний суд закрив кримінальне провадження.

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