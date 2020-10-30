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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, які штами коронавірусу циркулюють на Волині і чи є «британський»

Повідомили, які штами коронавірусу циркулюють на Волині і чи є «британський»
Волинський обласний лабораторний центр продовжується робота щодо встановлення генотипу вірусу SARS-COV-2, що циркулює в області.

Про результати повідомляють на сайті установи.

Зокрема, інформують, що у лютому вибірково проводили відбір біоматеріалу від хворих на COVID-19 мешканців Любешівського району для подальшого дослідження в референс-лабораторії ВООЗ (м. Лондон, Велика Британія). Надсилались підтверджені позитивні клінічні зразки від пацієнтів різних вікових груп, статі, з важким та середньої важкості перебігом захворювання на COVID-19.

У 80% досліджених взірців встановили циркуляцію генетичних варіантів збудника, що мають походження з Європи, зокрема виявили віруси, що походять з Італії та Бельгії. Серед підтверджених 5 осіб чоловічої та 3 жіночої статі, від 27 до 75 років, які мали важкий перебіг захворювання.

Перед тим, у січні, у Ківерцівському та Любешівському районах встановили циркуляцію нових генетичних варіантів, котрі мають походження з Бельгії та Росії. Дослідження проводили в лабораторії Клініки Шаріте (Берлін, Німеччина).

Циркуляції мутованих штамів, які мають «британське» та «південноафриканське» походження, на території області не виявили.

Додають також, що, за оприлюдненими даними на сайті Центру громадського здоров’я, циркуляцію мутованих штамів, які мають «британське» походження, виявили на території сусідньої Львівської області, Закарпатської, Вінницької та Луганської областей.

Наголошують, що постійна мутація збудника та виникнення нових генетичних ліній може призвести до росту захворюваності та важчого перебігу хвороби.

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Теги: коронавірус, штам, циркуляція
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