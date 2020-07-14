У місті на Волині зареєстрували два нові світові рекорди

Анатолій Бойко, зробивши максимальну кількість отворів в гусячому яйці (майже 53 тисячі) та найбільшу кількість отворів на яйці курячому (33 тисячі).



Про це повідомляє видання "



Анатолій Бойко побив вже існуючий світовий рекорд по курячому яйці вдвічі. Про це нове досягнення митця вже розповідали напередодні реєстрації рекордів.



За його словами, для цього знадобилося багато часу та терпіння. Проте він хотів зібрати ці рекорди у Володимирі-Волинському. Відтак після 17-го квітня Бойко став тричі світовим рекордсменом, адже перший рекорд вже був поставлений раніше – Бойко створив авторську колекцію яєць, інкрустованих металом.



Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова зазначила, що вони тісно співпрацюють впродовж 10-ти років з Книгою рекордів Гіннеса, тому мають право реєструвати світові рекорди.



Також, зазначила вона, готують клопотання до Мінкультури, щоб відкрити музей-садибу майстра у Володимирі-Волинському.



Бойко наголосив, що шукає талановитих учнів, щоб передати їм свої знання та навчити створювати красу.



До слова, Володимир-Волинський – єдине місто в Україні, де зібрано три світових рекорди.

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