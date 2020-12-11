Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат

Василю Романюку.



Про це повідомляє Revived Soldiers Ukraine у фейсбуці.



Воїн проходив службу в 14-їй бригаді, яка захищала Батьківщину на Луганському напрямку. У 2016 році отримав контузію під час виконання бойового завдання, через що був комісований з 2016 до 2018 року. Ще одна хронічна хвороба – бронхіальна астма, також пов’язана із військовою службою.



Завдяки благодійним внескам фонд «Відродження захисників України» зміг забезпечити бійця слуховим апаратом та індивідуальною вушною вкладкою. Загальною сума обладнання – 26270 грн.



Долучитися до допомоги військовим можна через спільнокошт:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки благодійним внескам вдалося придбати дороговартісний слуховий апарат з вушною вкладкою ветерану АТОПро це повідомляє Revived Soldiers Ukraine у фейсбуці.Воїн проходив службу в 14-їй бригаді, яка захищала Батьківщину на Луганському напрямку. У 2016 році отримав контузію під час виконання бойового завдання, через що був комісований з 2016 до 2018 року. Ще одна хронічна хвороба – бронхіальна астма, також пов’язана із військовою службою.Завдяки благодійним внескам фонд «Відродження захисників України» зміг забезпечити бійця слуховим апаратом та індивідуальною вушною вкладкою. Загальною сума обладнання – 26270 грн.Долучитися до допомоги військовим можна через спільнокошт: https://biggggidea.com/.../vidrodzhennya-zahisnikiv-ukrani/

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