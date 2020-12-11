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Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат

Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат
Завдяки благодійним внескам вдалося придбати дороговартісний слуховий апарат з вушною вкладкою ветерану АТО Василю Романюку.

Про це повідомляє Revived Soldiers Ukraine у фейсбуці.

Воїн проходив службу в 14-їй бригаді, яка захищала Батьківщину на Луганському напрямку. У 2016 році отримав контузію під час виконання бойового завдання, через що був комісований з 2016 до 2018 року. Ще одна хронічна хвороба – бронхіальна астма, також пов’язана із військовою службою.

Завдяки благодійним внескам фонд «Відродження захисників України» зміг забезпечити бійця слуховим апаратом та індивідуальною вушною вкладкою. Загальною сума обладнання – 26270 грн.

Долучитися до допомоги військовим можна через спільнокошт: https://biggggidea.com/.../vidrodzhennya-zahisnikiv-ukrani/
Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат
Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат
Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат
Завдяки небайдужим воїну волинської бригади придбали дороговартісний слуховий апарат

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Теги: військовий, 14 бригада, допомога
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