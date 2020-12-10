Волинянку на 16 тисяч гривень ошукали псевдобанківські працівники





У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом блокування картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі 16 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.



Тож правоохоронці вкотре нагошошують, що ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код. Н

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