вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку на 16 тисяч гривень ошукали псевдобанківські працівники

Волинянку на 16 тисяч гривень ошукали псевдобанківські працівники
На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила мешканка Турійщини.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом блокування картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі 16 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Тож правоохоронці вкотре нагошошують, що ніколи не називайте незнайомцям свої особисті дані, номера карткових рахунків та пін-код. Н

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волинянка, гроші, картка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 18:00
У Горохові недобуд виставляють на приватизацію
Сьогодні, 17:50
Волинянку на 16 тисяч гривень ошукали псевдобанківські працівники
Сьогодні, 17:43
В Україні почав діяти закон про електронні трудові книжки: що зміниться
Сьогодні, 17:26
Призначили нового керівника Камінь-Каширського районного управління ДСНС
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень
10 грудень, 2020, 10:26
Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень
05 березень, 09:16
Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав
30 жовтень, 2020, 16:30
Шахраї двічі «розвели» волинянина на гроші Шахраї двічі «розвели» волинянина на гроші
13 червень, 2019, 00:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин заплатить штраф за рибальство на території гідрозаказника
Сьогодні, 18:33
 0
У громаді на Волині безкоштовно обстежуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 18:00
 0
У Горохові недобуд виставляють на приватизацію
Сьогодні, 17:50
 0
Волинянку на 16 тисяч гривень ошукали псевдобанківські працівники
Сьогодні, 17:43
 0
В Україні почав діяти закон про електронні трудові книжки: що зміниться
Сьогодні, 17:26
 0
Медіа
відео
1/8