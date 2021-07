Низьких цін на Туреччину вже не буде: куди вигідніше полетіти на відпочинок

Українці цього літа вже можуть не чекати дешевих поїздок до Туреччини, бо туди почали літати російські туристи. Виграли в цю "лотерею" ті, хто купував тури в період, коли Україну накривали дощі, тобто місяць тому. Тепер ціни підвищилися на 20%, і тим, хто хоче відпочити дешевше, радять обирати інші напрямки.Куди можна полетіти в сезон не за всі гроші світу та коли можуть подешевшати тури до Туреччини, розбирався OBOZREVATEL Туреччина та Єгипет вважаються найпопулярнішими літніми курортами, які обирають українці. Ціни на тури зазвичай дешевші не в сезон, а зараз традиційно зростають. Однак цього року на ціну вплинув ще один фактор – російські туристи, які почали літати до країни з 22 червня. Тепер, за даними туроператорів, за останній тиждень тури до Туреччини подорожчали на 20%.Найчастіше українці обирають відпочинок all inclusive на першій лінії моря. Наразі такі тижневі путівки на двох обійдуться в середньому 28 тис. грн без перельоту. А готелі з додатковими перевагами, зокрема аквапарком, стартуватимуть від 30 тис. грн."Дешеві путівки до Туреччини бувають у травні й жовтні. Червень, липень серпень і вересень – це високий сезон, у будь-якому разі дешевих путівок у такі дати не буває. Це перша причина. Друга причина – це те, що з 22 червня туди полетіли російські туристи. Ось ці два фактори – початок сезону і рейси з РФ – призвели до зростання цін. Тому казати, що цього року буде дешева Туреччина, не доводиться", – розповів OBOZREVATEL директор туристичної фірми "Поїхали з нами" Олег Кулик.За його словами, цього року Туреччина серед українців побила рекорди – за один тиждень червня було 300 рейсів, що на 40% більше за аналогічний період у 2019 році. Найближчим часом буде збалансовано попит і пропозицію, відкриються нові готелі і, можливо, ціни на Туреччину трохи впадуть або зростуть ще більше.Другим за популярністю серед українців вважається Єгипет. Наразі тижневі тури на двох можна знайти і від 14 тис. грн без перельоту, а хороші популярні готелі коштуватимуть у середньому 25 тис. грн. Це вже дешевше, ніж у Туреччині, тому туроператори очікують збільшення рейсів саме до Єгипту."Останні півтора місяця туроператори складали рейси до Туреччини, тепер частина українців переорієнтується на Єгипет. Він буде дешевший, бо туди російські туристи не полетіли", – сказав Кулик.За його словами, у червні українці обирали країни за такою пріоритетністю:1. Туреччина – 65%,2. Єгипет – 15%,3. Чорногорія – 6%,4. Греція – 3,5%,5. Албанія – 2%,6. Кіпр – 1%.Менш ніж один відсоток громадян обирали Домінікану, Болгарію, Грузію, Хорватію, ОАЕ. Однак усі ці країни мають іншу специфіку відпочинку. Українці ж рідко обирають літній відпочинок, орієнтуючись на щось інше, окрім all inclusive.Однак в альтернативних варіантах є плюси. Наприклад, у Чорногорії неймовірна природа та смачна кухня, а також не потрібно здавати ПЛР-тест. Також не вимагає результати тесту Албанія. Що стосується Кіпру, то там вимагають аж два тести – коли вилітаєш з України і прилітаєш до них.Чорногорія, яка посідає третє місце за популярністю серед українців, – це маленька країна. Тому там найчастіше здають апартаменти, готелів мало. Ціни різні і залежать від якості житла і його розташування. Якщо не враховувати переліт і харчування, то на двох за тиждень ціни стартуватимуть від 7 тис. грн за скромні апартаменти і від 20 тис. грн за кращі умови.Відпочинок all inclusive у Чорногорії – задоволення не з дешевих. Тиждень такої відпустки обійдеться від 40 тис. грн на двох без перельоту. Детальніше про переваги Чорногорії можна почитати в матеріалі.Відпочинок у Чорногорії третій за популярністю серед українців.Отже, попри продовження пандемії українцям є куди поїхати, але не всюди на халяву. Найімовірніше, після завантаженої росіянами Туреччини наші громадяни оберуть Єгипет, який порадує дешевшими путівками.