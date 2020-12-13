На Львівщині мотоцикліст з Волині влетів у дорожній знак та з'їхав у кювет. ФОТО

На автодорозі «Львів-Луцьк» в одному з сіл Червоноградського району в аварії постраждав хлопець з Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 липня близько 14:00, йдеться на сайті ГУНП у Львівській області.Як встановили правоохоронці, 21-річний мешканець Волинської області не впорався з керуванням мотоциклом «Хонда», зіткнувся з опорою дорожнього знаку та з’їхав у кювет.Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема, політравму та ампутацію лівої гомілки та був госпіталізований у реанімацію.Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.