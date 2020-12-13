На Львівщині мотоцикліст з Волині влетів у дорожній знак та з'їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На автодорозі «Львів-Луцьк» в одному з сіл Червоноградського району в аварії постраждав хлопець з Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 липня близько 14:00, йдеться на сайті ГУНП у Львівській області.
Як встановили правоохоронці, 21-річний мешканець Волинської області не впорався з керуванням мотоциклом «Хонда», зіткнувся з опорою дорожнього знаку та з’їхав у кювет.
Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема, політравму та ампутацію лівої гомілки та був госпіталізований у реанімацію.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 липня близько 14:00, йдеться на сайті ГУНП у Львівській області.
Як встановили правоохоронці, 21-річний мешканець Волинської області не впорався з керуванням мотоциклом «Хонда», зіткнувся з опорою дорожнього знаку та з’їхав у кювет.
Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема, політравму та ампутацію лівої гомілки та був госпіталізований у реанімацію.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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