Луцький депутат вигадав, як вирішити проблему з заторами на одній з вулиць
Сьогодні, 12:40
У Луцьку на бульварі Дружби Народів облаштують нові дорожні знаки.
Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Депутат Євген Ткачук звернувся до міського голови Луцька із запитом щодо вирішення проблеми заторів на одній з вулиць у місті. На бульварі Дружби Народів у районі ринку постійно виникають затори, що створює незручності, особливо для руху маршруток, каже він.
«На жаль, зараз немає можливості розширити дорожнє полотно. Велике прохання встановити знак «Зупинка заборонена» по правій стороні, а саме від гуртожитків Дружби Народів, 2 до Дружби Народів, 4. Цим самим ми знімемо проблему з заторами на проспекті», - вважає Ткачук.
Обранці громади підтримали пропозицію.
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Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.
Депутат Євген Ткачук звернувся до міського голови Луцька із запитом щодо вирішення проблеми заторів на одній з вулиць у місті. На бульварі Дружби Народів у районі ринку постійно виникають затори, що створює незручності, особливо для руху маршруток, каже він.
«На жаль, зараз немає можливості розширити дорожнє полотно. Велике прохання встановити знак «Зупинка заборонена» по правій стороні, а саме від гуртожитків Дружби Народів, 2 до Дружби Народів, 4. Цим самим ми знімемо проблему з заторами на проспекті», - вважає Ткачук.
Обранці громади підтримали пропозицію.
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Коментарі 2
,,Вигадав‘‘……молодець….вже не марно отримує зарплату
збагатився на приховуванні податків.
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