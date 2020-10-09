Луцький депутат вигадав, як вирішити проблему з заторами на одній з вулиць

У Луцьку на бульварі Дружби Народів облаштують нові дорожні знаки.Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Депутатзвернувся до міського голови Луцька із запитом щодо вирішення проблеми заторів на одній з вулиць у місті. На бульварі Дружби Народів у районі ринку постійно виникають затори, що створює незручності, особливо для руху маршруток, каже він.«На жаль, зараз немає можливості розширити дорожнє полотно. Велике прохання встановити знак «Зупинка заборонена» по правій стороні, а саме від гуртожитків Дружби Народів, 2 до Дружби Народів, 4. Цим самим ми знімемо проблему з заторами на проспекті», - вважає Ткачук.Обранці громади підтримали пропозицію.