вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький депутат вигадав, як вирішити проблему з заторами на одній з вулиць

Луцький депутат вигадав, як вирішити проблему з заторами на одній з вулиць
У Луцьку на бульварі Дружби Народів облаштують нові дорожні знаки.

Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.

Депутат Євген Ткачук звернувся до міського голови Луцька із запитом щодо вирішення проблеми заторів на одній з вулиць у місті. На бульварі Дружби Народів у районі ринку постійно виникають затори, що створює незручності, особливо для руху маршруток, каже він.

«На жаль, зараз немає можливості розширити дорожнє полотно. Велике прохання встановити знак «Зупинка заборонена» по правій стороні, а саме від гуртожитків Дружби Народів, 2 до Дружби Народів, 4. Цим самим ми знімемо проблему з заторами на проспекті», - вважає Ткачук.

Обранці громади підтримали пропозицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бульвар Дружби Народів, Євген Ткачук, дорожні знаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
,,Вигадав‘‘……молодець….вже не марно отримує зарплату
Відповісти
збагатився на приховуванні податків.
Відповісти
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький депутат вигадав, як вирішити проблему з заторами на одній з вулиць
Сьогодні, 12:40
Вихідні в серпні 2021 в Україні: коли та скільки будемо відпочивати
Сьогодні, 11:29
Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 10:17
Падіння колишньої дівчини ексфутболіста «Волині» з 9-поверху: що відомо через 4 роки після трагедії
Сьогодні, 10:10
COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
На дорогах України з'являться нові дорожні знаки На дорогах України з'являться нові дорожні знаки
04 червень, 13:12
До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки До уваги луцьких водіїв: в центрі міста встановили нові дорожні знаки
17 квітень, 02:28
Хотіли додати романтики в прогулянку: у Луцьку засікли пару, яка прихопила з собою дорожні знаки. ВІДЕО Хотіли додати романтики в прогулянку: у Луцьку засікли пару, яка прихопила з собою дорожні знаки. ВІДЕО
01 квітень, 14:35
У Луцьку приберуть деяку рекламу У Луцьку приберуть деяку рекламу
09 жовтень, 2020, 06:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
30 липень, 10:11
 1
Луцький депутат вигадав, як вирішити проблему з заторами на одній з вулиць
Сьогодні, 12:40
 0
Вихідні в серпні 2021 в Україні: коли та скільки будемо відпочивати
Сьогодні, 11:29
 0
Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 10:17
 0
Падіння колишньої дівчини ексфутболіста «Волині» з 9-поверху: що відомо через 4 роки після трагедії
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8