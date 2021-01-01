Справу про хабар чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович передали до суду
Сьогодні, 14:35
Прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо начальниці управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА Наталії Остапкович, яку затримали на одержанні 1500 доларів США хабара.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Розповіли, що справу передали до суду у червні. Наразі вже відбулося підготовче засідання.
Наступне засідання, згідно з оприлюдненою на сайті Луцького міськрайонного суду інформацією, відбудеться 2 вересня. Справу розглядає суддя Анатолій Марчук.
Нагадаємо, у 1500 доларів посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.
Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.
Згодом в ОДА повідомили, що Наталію Остапкович відсторонили від роботи до моменту, поки не буде рішення суду.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Розповіли, що справу передали до суду у червні. Наразі вже відбулося підготовче засідання.
Наступне засідання, згідно з оприлюдненою на сайті Луцького міськрайонного суду інформацією, відбудеться 2 вересня. Справу розглядає суддя Анатолій Марчук.
Нагадаємо, у 1500 доларів посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.
Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.
Згодом в ОДА повідомили, що Наталію Остапкович відсторонили від роботи до моменту, поки не буде рішення суду.
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