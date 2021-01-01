Справу про хабар чиновниці Волинської ОДА Наталії Остапкович передали до суду

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо начальниці управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА, якуПро це у коментаріповідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Розповіли, що справу передали до суду у червні. Наразі вже відбулося підготовче засідання.Наступне засідання, згідно з оприлюдненою на сайті Луцького міськрайонного суду інформацією, відбудеться 2 вересня. Справу розглядає суддяНагадаємо, у 1500 доларів посадовиця оцінила своє сприяння підприємцю у перемозі в конкурсі на перевезення пасажирів на внутрішньообласному приміському маршруті.Затримали чиновницю 10 березня 2021 року під час одержання неправомірної вигоди працівники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.Згодом в ОДА повідомили, що Наталію Остапкович