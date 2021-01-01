Де і як у Луцьку можна вакцинуватися Pfizer





Про це у фейсбуці написав голова фракції «Громадянського Руху «СВІДОМІ» в Луцькій міській раді Тарас Шкітер,



Зі слів депутата, до нього звертаються друзі та знайомі, аби дізнатися, як отримати щеплення обраною вакциною, зокрема препаратом Pfizer.



«Ніхто з них абсолютно не володіє інформацією, як це можна зробити. І це не дивно, адже інформаційна кампанія щодо щеплення проти коронавірусу проведена, м'яко кажучи, неякісно», – зазначив Тарас Шкітер.



Доказом того, що волиняни погано поінформовані, є низький рівень вакцинації – станом на вчора, 2 серпня, щеплення зробили 64 983 людини, тобто 6,32%.



«Це надзвичайно низький показник, якщо зважати на те, що вакцинуватися можуть не лише представники груп ризику, медики та вчителі, а й всі охочі!» – наголосив він.



Голова фракції «Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер



Насправді зробити щеплення обраною вакциною надзвичайно просто, і кожен може самостійно розв'язати це питання. Про це свідчать і дані статистики – більшість волинян (45,5%) вакциновані саме препаратом Pfizer/BioNTech.



Для того, щоб вакцинуватися, необхідно прийти у найближчий Центр масової вакцинації, попередньо записавшись за вказаним телефоном. Із собою потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Наявність вакцини, яка застосовується для щеплення, оновлюється щодня в міру її надходження та використання.



Зі слів Тараса Шкітера, наразі у вакцинаційних центрах Луцька можна вакцинуватись вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, CoronaVac та Moderna.



Зробити щеплення проти COVID-19 у Луцьку можна за такими адресами:



- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»: проспект Волі, буд. 66а, кабінет 313, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактні номери телефону: (050) 438947, (050) 4389723, 729 116;

- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 1»: вул. Бенделіані, буд. 7, кабінет 9, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактний номер телефону: 26 15 38;

- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2»: проспект Відродження, буд. 13, кабінет 115, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактний номер телефону: (099) 187 40 93;

- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3»: вул. Стефаника, буд. 3а, кабінет 35, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактний номер телефону: 72 36 83.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато лучан хочуть вакцинуватися проти COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. І кожен охочий без проблем може це зробити.Про це у фейсбуці написав голова фракції «Громадянського Руху «СВІДОМІ» в Луцькій міській раді пише ІА «Конкурент».Зі слів депутата, до нього звертаються друзі та знайомі, аби дізнатися, як отримати щеплення обраною вакциною, зокрема препаратом Pfizer.«Ніхто з них абсолютно не володіє інформацією, як це можна зробити. І це не дивно, адже інформаційна кампанія щодо щеплення проти коронавірусу проведена, м'яко кажучи, неякісно», – зазначив Тарас Шкітер.Доказом того, що волиняни погано поінформовані, є низький рівень вакцинації – станом на вчора, 2 серпня, щеплення зробили 64 983 людини, тобто 6,32%.«Це надзвичайно низький показник, якщо зважати на те, що вакцинуватися можуть не лише представники груп ризику, медики та вчителі, а й всі охочі!» – наголосив він.Насправді зробити щеплення обраною вакциною надзвичайно просто, і кожен може самостійно розв'язати це питання. Про це свідчать і дані статистики – більшість волинян (45,5%) вакциновані саме препаратом Pfizer/BioNTech.Для того, щоб вакцинуватися, необхідно прийти у найближчий Центр масової вакцинації, попередньо записавшись за вказаним телефоном. Із собою потрібно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Наявність вакцини, яка застосовується для щеплення, оновлюється щодня в міру її надходження та використання.Зі слів Тараса Шкітера, наразі у вакцинаційних центрах Луцька можна вакцинуватись вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, CoronaVac та Moderna.Зробити щеплення проти COVID-19 у Луцьку можна за такими адресами:- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»: проспект Волі, буд. 66а, кабінет 313, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактні номери телефону: (050) 438947, (050) 4389723, 729 116;- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 1»: вул. Бенделіані, буд. 7, кабінет 9, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактний номер телефону: 26 15 38;- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2»: проспект Відродження, буд. 13, кабінет 115, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактний номер телефону: (099) 187 40 93;- КП «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3»: вул. Стефаника, буд. 3а, кабінет 35, щоденно з 09.00 до 15.00 години. Контактний номер телефону: 72 36 83.

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