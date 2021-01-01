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У Києві 21-річна дівчина «обчистила» іноземного дипломата

У Києві 21-річна дівчина «обчистила» іноземного дипломата
У Шевченківському районі столиці поліцейські затримали дівчину, яка обікрала іноземного дипломата.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся іноземний дипломат та повідомив, що в нього невідомі викрали гаманець з грошима. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала правопорушення.

Як розповіла дізнавач відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Олександра Кравчук, правоохоронці негайно розпочали першочергові слідчі та розшукові дії:

«Ми встановили, що правопорушниця у підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона прослідкувала за ним, а потім поцупила гаманець, у якому були 450 євро та 4000 тисячі гривень. Після перегляду записів з відеокамер системи «Безпечне місто», у ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це – уродженка Закарпатської області, 2000 року народження».

За цим фактом відділом дізнання розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва дізнавачі повідомили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.


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Теги: крадіжка, Київ, іноземний дипломат, дівчина
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