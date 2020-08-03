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Як зареєструватися в новобудові: поради від забудовника. ВІДЕО*

Як зареєструватися в новобудові: поради від забудовника. ВІДЕО*
Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію в новобудові? Мешканці новобудов не завжди розуміють, як відбувається така процедура і куди потрібно звертатися.

Будівельна компанія "Інвестор" підготувала відеоблог із відповідями на ці запитання. Зокрема, керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад розповіла:

- Які документи потрібно підготувати для оформлення реєстрації в новому житлі?
- Скільки часу займає процес реєстрації на новому місці?
- Як відбувається реєстрація дітей у новому житлі?



А про те, як стати мешканцем сучасних новобудов, запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 38 24

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Луцьк, Інвестор, житло, новобудова, реєстрація
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