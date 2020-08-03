Як зареєструватися в новобудові: поради від забудовника. ВІДЕО*

Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію в новобудові? Мешканці новобудов не завжди розуміють, як відбувається така процедура і куди потрібно звертатися.підготувала відеоблог із відповідями на ці запитання. Зокрема, керівниця відділу продажів та маркетингурозповіла:- Які документи потрібно підготувати для оформлення реєстрації в новому житлі?- Скільки часу займає процес реєстрації на новому місці?- Як відбувається реєстрація дітей у новому житлі?