Як зареєструватися в новобудові: поради від забудовника. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:00
Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію в новобудові? Мешканці новобудов не завжди розуміють, як відбувається така процедура і куди потрібно звертатися.
Будівельна компанія "Інвестор" підготувала відеоблог із відповідями на ці запитання. Зокрема, керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад розповіла:
- Які документи потрібно підготувати для оформлення реєстрації в новому житлі?
- Скільки часу займає процес реєстрації на новому місці?
- Як відбувається реєстрація дітей у новому житлі?
А про те, як стати мешканцем сучасних новобудов, запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Будівельна компанія "Інвестор" підготувала відеоблог із відповідями на ці запитання. Зокрема, керівниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад розповіла:
- Які документи потрібно підготувати для оформлення реєстрації в новому житлі?
- Скільки часу займає процес реєстрації на новому місці?
- Як відбувається реєстрація дітей у новому житлі?
А про те, як стати мешканцем сучасних новобудов, запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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