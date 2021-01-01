У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

У Луцьку у будинку на проспекті Відродження під ранок 6 грудня покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка отруїлася приготовленими каштанами.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. О 5:22 надійшло повідомлення, що з вікна будинку викинулась 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.Тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументували.Нагадаємо, що її 8-річна дитина, перед тим, як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама.Коли дитині стало зле, рідні довгий час не викликали швидку, а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарнюНа жаль, 28 жовтня вона