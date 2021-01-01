У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами
Сьогодні, 10:17
У Луцьку у будинку на проспекті Відродження під ранок 6 грудня покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка отруїлася приготовленими каштанами.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. О 5:22 надійшло повідомлення, що з вікна будинку викинулась 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.
Тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументували.
Нагадаємо, що її 8-річна дитина, перед тим, як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама.
Коли дитині стало зле, рідні довгий час не викликали швидку, а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.
На жаль, 28 жовтня вона померла у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. О 5:22 надійшло повідомлення, що з вікна будинку викинулась 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.
Тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументували.
Нагадаємо, що її 8-річна дитина, перед тим, як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама.
Коли дитині стало зле, рідні довгий час не викликали швидку, а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.
На жаль, 28 жовтня вона померла у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево
Сьогодні, 10:25
У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами
Сьогодні, 10:17
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:51
Медіа