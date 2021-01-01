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У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами

У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами
У Луцьку у будинку на проспекті Відродження під ранок 6 грудня покінчила життя самогубством мама 8-річної дівчинки, яка отруїлася приготовленими каштанами.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. О 5:22 надійшло повідомлення, що з вікна будинку викинулась 52-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи. Відомості належним чином задокументували.

Нагадаємо, що її 8-річна дитина, перед тим, як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама.

Коли дитині стало зле, рідні довгий час не викликали швидку, а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.

На жаль, 28 жовтня вона померла у лікарні.

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Теги: Луцьк, самогубство, мама
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