Назвали район на Волині, де найгірша ситуація із коронавірусом
Сьогодні, 13:02
Епідеміологи та медики стурбовані ситуацією із поширенням коронавірусу у Луцьку та Луцькому районі.
Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні через те, що досі в області перевищений один із шести індикаторних показників – коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.
За її словами, за минулу добу на Волині виявили 365 випадків захворювання на COVID-19, найбільше –у Луцькому районі.
«Це досить високий показник. Але 80% всіх випадків – це Луцький район (292 випадки), а найбільше у його межах у Луцькій міській територіальній громаді (230), Боратинській (16) та Підгайцівській (20) територіальних громадах. Тоді як, для прикладу, у Камінь-Каширському районі – 9 нових випадків, у Володимир-Волинському – 29, а у Ковельському – 35», – зауважила Людмила Тимощук.
Вона звернулася до жителів Луцької міської територіальної громади і всього Луцького району з проханням дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися, аби область мала можливість нарешті вийти із «червоної» зони.
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Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні через те, що досі в області перевищений один із шести індикаторних показників – коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.
За її словами, за минулу добу на Волині виявили 365 випадків захворювання на COVID-19, найбільше –у Луцькому районі.
«Це досить високий показник. Але 80% всіх випадків – це Луцький район (292 випадки), а найбільше у його межах у Луцькій міській територіальній громаді (230), Боратинській (16) та Підгайцівській (20) територіальних громадах. Тоді як, для прикладу, у Камінь-Каширському районі – 9 нових випадків, у Володимир-Волинському – 29, а у Ковельському – 35», – зауважила Людмила Тимощук.
Вона звернулася до жителів Луцької міської територіальної громади і всього Луцького району з проханням дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися, аби область мала можливість нарешті вийти із «червоної» зони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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