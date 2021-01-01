Назвали район на Волині, де найгірша ситуація із коронавірусом

Епідеміологи та медики стурбовані ситуацією із поширенням коронавірусу у Луцьку та Луцькому районі.Про це йшлося 14 грудня під час брифінгу Волинської ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 у Волинській області.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що Волинь досі перебуває у «червоній» зоні через те, що досі в області перевищений один із шести індикаторних показників – коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.За її словами, за минулу добу на Волині виявили 365 випадків захворювання на COVID-19, найбільше –у Луцькому районі.«Це досить високий показник. Але 80% всіх випадків – це Луцький район (292 випадки), а найбільше у його межах у Луцькій міській територіальній громаді (230), Боратинській (16) та Підгайцівській (20) територіальних громадах. Тоді як, для прикладу, у Камінь-Каширському районі – 9 нових випадків, у Володимир-Волинському – 29, а у Ковельському – 35», – зауважила Людмила Тимощук.Вона звернулася до жителів Луцької міської територіальної громади і всього Луцького району з проханням дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися, аби область мала можливість нарешті вийти із «червоної» зони.