Назвали 5 ознак зараження Омікроном





Про це



Як зазначається, ці п’ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху".



Своєю чергою, лікарка Анжелік Кутзі, очільниця Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що Omicron зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".



Отож п’ять симптомів, на які варто звернути увагу:



1. Втома

2. Нічна пітливість

3. Першіння в горлі

4. Сухий кашель

5. Легкі болі в м’язах



Людей із симптомами недуги закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Симптоми COVID-штаму Omicron, схоже, дуже відрізняються від тієї мутації, яка поширювалася раніше. За словами експертів з Південної Африки, де Omicron виявили вперше, люди повинні звернути увагу на п’ять ознак.Про це пише The Metro.Як зазначається, ці п’ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху".Своєю чергою, лікарка Анжелік Кутзі, очільниця Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що Omicron зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".Отож п’ять симптомів, на які варто звернути увагу:1. Втома2. Нічна пітливість3. Першіння в горлі4. Сухий кашель5. Легкі болі в м’язахЛюдей із симптомами недуги закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.

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