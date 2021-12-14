Назвали 5 ознак зараження Омікроном
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Симптоми COVID-штаму Omicron, схоже, дуже відрізняються від тієї мутації, яка поширювалася раніше. За словами експертів з Південної Африки, де Omicron виявили вперше, люди повинні звернути увагу на п’ять ознак.
Про це пише The Metro.
Як зазначається, ці п’ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху".
Своєю чергою, лікарка Анжелік Кутзі, очільниця Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що Omicron зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".
Отож п’ять симптомів, на які варто звернути увагу:
1. Втома
2. Нічна пітливість
3. Першіння в горлі
4. Сухий кашель
5. Легкі болі в м’язах
Людей із симптомами недуги закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.
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Про це пише The Metro.
Як зазначається, ці п’ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху".
Своєю чергою, лікарка Анжелік Кутзі, очільниця Південноафриканської медичної асоціації, вказала, що Omicron зараз трактується як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".
Отож п’ять симптомів, на які варто звернути увагу:
1. Втома
2. Нічна пітливість
3. Першіння в горлі
4. Сухий кашель
5. Легкі болі в м’язах
Людей із симптомами недуги закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.
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