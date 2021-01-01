Волинянин «розширив» квартиру і збудував будинок біля багатоповерхівки
Сьогодні, 17:26
У Нововолинську місцевий мешканець незаконно добудував біля багатоповерхівки будівлю.
Про це повідомляють нововолинські муніципали.
"Спільно з працівниками ДБК, працівниками управління муніципальної варти було задокументовано адміністративні матеріали по факту добудови до багатоквартирного будинку, за адресою: Нововолинськ, вул. Г.Шухевича", - йдеться у дописі.
Також муніципали повідомили, що порушнику грозить штраф - до 1360 гривень. Після припису спеціалістів ДБК і перевірки, відбудеться подання у суд для відновлення попередніх архітектурних форм будинку.
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Про це повідомляють нововолинські муніципали.
"Спільно з працівниками ДБК, працівниками управління муніципальної варти було задокументовано адміністративні матеріали по факту добудови до багатоквартирного будинку, за адресою: Нововолинськ, вул. Г.Шухевича", - йдеться у дописі.
Також муніципали повідомили, що порушнику грозить штраф - до 1360 гривень. Після припису спеціалістів ДБК і перевірки, відбудеться подання у суд для відновлення попередніх архітектурних форм будинку.
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