New Balance: історія та переваги бренду*

Історія торгової марки

Спортивний стиль — це історія про комфорт, практичність, сучасність та, безумовно, привабливість. Зручний одяг став головним атрибутом у гардеробі, адже дозволяє максимально поєднувати речі між собою і при цьому почуватись легко. Професійне екіпірування вже не один і не двадцять років розробляє популярний бренд New Balance. На рахунку компанії десятки успішних колаборацій, легендарних колекцій та яскравих випусків.У 1906 році Вільям Райлі переїхав до Сполучених Штатів Америки та відкрив там своє підприємство з виготовлення ортопедичного взуття. Спеціальні пари відзначалися високою якістю та зносостійкістю. Дизайнер поступово розширював бізнес та збільшував масштаби роботи. В асортименті згодом зʼявились й інші вироби, які принесли йому шалену популярність в усьому світі. У каталозі доступні костюми, взуття з використанням інноваційних технологій та навіть аксесуари. І якщо раніше бренд був націлений на спортсменів та різноманітні футбольні команди й не тільки, то потім аудиторія зросла у декілька разів. Фірмову продукцію обирають всі поціновувачі брендового стилю: від молоді до зрілих людей.Кросівки стали визначальним творінням, тому що поєднують унікальний дизайн в комбінації з класикою та наймодерніші технології, що сприяють підвищенню вашої активності й не лише. Ви можете підібрати свою омріяну пару для бігу, інших тренувань чи повсякденного використання. Наприклад, трейлові моделі мають особливу підошву та фіксацію стопи, щоб запобігти травмуванням. А кросівки у дусі лайфстайлу більш універсальні та своїм силуетом. Щодо образів, то на вас чекають худі, світшоти, топи, футболки, шорти та штани. Все для того, щоб створити стильний та функціональний аутфіт.Придбати оригінальні товари можна в інтернет-магазині, який гарантує найкращі вироби від прогресивної корпорації. На платформі зібрані актуальні колекції та бестселери сезонів. Рекомендуємо уважно розглянути всі сторінки, щоб на 100% визначитись із фаворитами. Скористайтесь фільтром, щоб пришвидшити пошук. А якщо вибір зроблено, то можете переходити до оформлення замовлення. Вказуйте контактні дані та сплачуйте будь-яким способом. За послугою доставки по Україні подбає Нова Пошта, тож не переймайтесь та вибирайте відділення. На платформі часто проходять розпродажі, тому підписуйтесь на розсилку, щоб завжди бути на крок попереду. Також ви будете першими дізнаватися про оновлення колекцій та отримуватимете персональні пропозиції.Бажаємо вдалих покупок!