Рік незламності. Модернізація газорозподілу Волині

Рік незламності для АТ «Волиньгаз», яке працює під брендом РГК, - це робота в посиленому режимі під час воєнного стану, 24/7, всіх ключових підрозділів компанії задля забезпечення споживачів природного газу безперебійним і безпечним газопостачанням. Один із найскладніших опалювальних сезонів за всю історію підприємства. Рік планової модернізації газорозподільної мережі області. Рік збереження робочих місць висококваліфікованих працівників газорозподільної компанії та стабільних надходжень до бюджетів усіх рівнів. Рік інноваційних рішень для компанії та її клієнтів.Наша розмова з директором технічним АТ «Волиньгаз»про впевнені кроки, які робила компанія під час війни. Вони допомогли здобути важливий досвід роботи у воєнних умовах і відкривають нове майбутнє для підприємства з ракурсом на євроінтеграцію.Європейські технології, запроваджені в газорозподіл прикордонної Волині, – це безпека наших споживачів. В умовах війни неабияк важливо та вказує на відхід від радянщини. Тож над цим активно працюють у «Волиньгазі». Підприємство щорічно модернізує газорозподільну систему. З 2019 року її ще й аналізують за допомогою європейського комплексу "Сімона", який дозволяє оптимально підібрати необхідну потужність пунктів редукування газу та діаметри газопроводів.Тема редизайну мереж, як нагальна потреба для української газотранспортної системи, останнім часом звучить дедалі гучніше. Редизайн – це новітня термінологія, яка з’явилась три роки тому. Суть процесу полягає в оптимізації мережі для скорочення виробничих та експлуатаційних витрат. Власне це і є впровадження європейських технологій на практиці. Спеціалісти «Волиньгазу» проводять заміну старого та зношеного обладнання, що послугувало не одне десятиліття, на нове сучасне виробництва RGC-Production.Напрямок змін у ЄС та в Україні задає схвалений у 2020 році "Європейський зелений курс", який передбачає поступову декарбонізацію економіки, перехід на водень та інші синтетичні гази замість природного. Тому газова система України потребує редизайну, який враховує перспективи використання цих газів.Незважаючи на війну, ми провели торік на Волині, в м. Рожище вже третій етап газоводневих виробувань. На третьому етапі, восени, газоводневою сумішшю (20% водню і 80% метану) випробовували побутові газові прилади. Зокрема, працівники «Волиньгазу» спекли паляницю. Загалом, усі наші експерименти попередніх років показали, що газоводнева суміш у майбутньому може стати ефективною альтернативою газу.Нагадаю, що саме Волинь увійшла до п'ятірки областей, де проводять такі експерименти із запуску «зеленого» водню в газорозподільну систему. Компанія «Волиньгаз» бере участь у водневих дослідженнях в рамках європейської ініціативи Green Deal, до якої долучилась Регіональна газова компанія. Мета проєкту – до 2035 року мінімізувати викиди парникових газів в атмосферу. Водень – це один з альтернативних ресурсів, який може частково замінити природний газ.На сьогодні ми відкриті до впровадження сучасних проєктів в регіоні. Високі ціни на газ дозволяють і біометановим проєктам мати високу рентабельність. Біометан – це новий чистий вид енергії. Впровадження нових технологій у газорозподільні мережі робить доступними чисті види енергії для українських споживачів.Щоб допомогти волинському бізнесу доєднатись до розвитку біометанових технологій ми провели презентаційні наради з трьома потужними сільгоспвиробниками в регіоні та управляючою компанією, яка керує будівництвом індустріальних парків на Волині: обговорювали сировинні бази, логістику, економіку, точки та умови приєднання до газорозподільної мережі (ГРМ), - все для впровадження проєктів і виведення рівня економіки області та екології на якісний новий щабель.Як злагоджений годинник, без зупину, без вихідних, у посиленому режимі. Як підприємство критичної інфраструктури, ми виконали всі покладені на нас зобов’язання, передбачені законом. Впевнено тримаємо енергетичний фронт нашої держави. Є стабільний тиск в системі. Без збоїв пройшов і опалювальний сезон на Волині. Він був одним із найскладніших. Ми виконували основні наші завдання, розвивались і зберегли наше найбільше багатство – це колектив висококваліфікованих працівників. Через непланові відключення електроенергії волиняни споживали більше газу для обігріву своїх осель, підігріву гарячої води чи приготування теплої їжі. Наші спеціалісти забезпечили роботу газорозподільних мереж області на високому рівні. Модернізували газові мережі, встановлювали нове сучасне газове обладнання RGC-Production.Дійсно, РГК, ви правильно помітили, бо без уніфікації та власного виробництва зиму 2023-го не пройшли б, а тепер вже й пора готуватись до 2024 року. За рік війни, загалом, газовики відновили чи замінили на нові 603 ГРП та 1427 ШГРП, які були розтрощені рашистами. Більше того швидка заміна «шаф» дозволила газовикам не просто пройти надскладний опалювальний період 2022/23 року, а й втримати розподіл газу в тих населених пунктах, що були під ворожим вогнем. У багатьох із них газ залишався єдиним доступним енергоресурсом, коли вже не було світла, тепла і води. Після того, як ворога було відкинуто, наші колеги рекордними темпами відновлювали розподіл газу до домівок людей та підприємств. Так, газ до Бучі повернули за 18 днів, до Ізюма - за 20 днів, а до Ірпеня – за місяць.Це великий обсяг роботи, швидке виконання якого стало можливим лише завдяки тому, що інженери Регіональної газової компанії уніфікували ШГРП та зменшили кількість їхніх типів із кількох сотень. РГК провела власну уніфікацію типів ШГРП. В результаті, зараз розроблено всього 12 типів шаф, які виробляються на трьох заводах RGC Production. Це дозволяє заздалегідь планувати виробництво і забезпечувати оперативну поставку необхідного обладнання Операторам ГРМ.Якби уніфікації типів ШГРП не відбулася, процес відновлення газопостачання в деокупованих областях тривав би набагато довше. Наприклад, під кожен зруйнований ШГРП або ГРП потрібно було б розробити проєкт, передати його виробнику, замовити виріб і потім чекати його постачання. Завдяки цьому налагоджено не індивідуальне, а серійне виробництво ШГРП.РГК здійснила революцію у виробництві та постачанні газового обладнання, для забезпечення основного бізнес-процесу – пониження тиску в газових мережах. В результаті, строк постачання ШГРП скоротився з трьох місяців до 7 днів. Завдяки цьому АТ «Волиньгаз» має у швидкому доступі нові ШГРП.РГК і АТ «Волиньгаз», яке працює під її брендом, уже активно готується до наступного опалювального сезону. Впродовж 2023 року на RGC Production буде вироблено 1500 сучасних ШГРП, з яких 70 одиниць передбачено для Волині. Це підвищить надійність та безпеку розподілу газу, знизить виробнично-технологічні витрати газу в мережах.Якщо в багатьох сферах і галузях на Волині та в Україні бачимо скорочення працівників чи так звану оптимізацію робочих процесів, то ми зберегли колектив. Не зменшили заробітну плату спеціалістам нашого газорозподільного підприємства. Вчасно сплачували всі податки впродовж року до державного обласного та місцевого бюджетів. У такий спосіб підтримували нашу область, людей, лікарні, школи, садочки.Минулого року під час війни відкрили Освітній простір РГК, на базі якого наші працівники вдосконалюють свої знання, вміння та навички. Зокрема, навчання у VR-класі дозволяє удосконалювати вміння проводити газонебезпечні роботи, уникаючи ризику виникнення аварійних ситуацій. Багато з наших спеціалістів у найближчому майбутньому складуть гідну конкуренцію польським фахівцям газової галузі та зможуть у сусідній Польщі виконувати всі необхідні роботи у газорозподілі та одержувати гідну оплату. Особливо цінні тепер робітничі професії, а в нас – слюсарі, інспектори, майстри та газозварювальники. Також активно налагоджуємо контакти з нашими європейськими колегами, в процесі сертифікація газового обладнання, яке виробляють заводи RGC Production, і цю продукцію незабаром купуватимуть у нас інші країни.Наразі відновлюємо співпрацю з ЛНТУ, надійним профільним ВНЗ, та плануємо залучати до виробництва майбутніх спеціалістів.Це бригади аварійно-диспетчерської служби, які працюють без вихідних 24/7. Десять тисяч разів у 2022 році бригади виїжджали на виклики. Працюють в умовах воєнного стану в посиленому режимі. Основна причина заявок – повідомлення про запах газу в приміщенні або на вулиці. У Луцьку діє перша в Україні централізована аварійно-диспетчерська служба «104». Усі дзвінки від волинян надходять на прямий номер 104. Централізована служба - сучасна, інноваційна та оптимізована.У 2023 році кількість заявок зросла в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. 99% заявок із підтвердженими витоками газу на внутрішніх мережах споживачів або на газовому обладнанні. Враховуючи велике навантаження, бригади АДС працюють у режимі локалізації витоків: перекривають подачу газу, щоб убезпечити помешкання споживачів від пожеж чи вибухів та передають інформацію про необхідність проведення ремонтних робіт в службу технічного обслуговування. В свою чергу, служба техобслуговування співпрацює зі споживачами, виконує ремонт (усуває витоки) і відновлює газопостачання.Волонтерський рух в АТ «Волиньгаз» зародився з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України. Напевне, кожен другий наш працівник є волонтером. В перші дні війни волинські газовики почали надавати допомогу теробороні та ЗСУ. Біля білоруського кордону працівники Ратнівського відділення посилено працювали, забезпечуючи безперебійне та безаварійне газопостачання, та реагували на всі запити тих, хто укріплював українсько-білоруський кордон. Значна частина працівників була задіяна в будівництві оборонних споруд. З допомогою землерийної техніки будували фортифікаційні споруди. Також виготовляли протитанкові загородження (їжаки), надавали військовим транспортні послуги, допомагали ремонтувати військову техніку, забезпечували зрідженим газом для приготування їжі, паливно-мастильними матеріалами, а також забезпечували одягом, взуттям.Працівники плели сітки, готували їжу, займались збором та перевезенням продуктів і речей першої необхідності, приймали переселенців, забезпечуючи житлом і харчуванням. Дуже багато працівників після роботи допомагають у різний спосіб, який кожен собі обирає. Не всі розповідають про своє волонтерство, бо чимало вважають, що допомога має бути непоказовою, а реальною.У м. Нововолинську активно волонтерить Галина Скипальська. Жінка працює слюсарем комплексного приладового обстеження, а у вільний від роботи час в’яже сітки, шиє устілки військовим, комплектує аптечки, закуповує харчі. 5 тисяч устілок пошила за рік. Майстер АДС Дмитро Генсецький теж у шахтарському рідному місті, як і пані Галина, волонтерить. Допомагає переселенцям і територіальній обороні. Ще вони разом із дружиною у власній оселі приймають людей із інших регіонів. Технік Ковельського відділення Юлія Дудинець разом із чоловіком мешкають у двоповерховому будинку та приймають вдома переселенців.Трудові колективи збирають кошти, переказують одноденний заробіток на закупівлю необхідного обладнання для військових. А загалом усі відділення долучились до волотерства. Працівники Луцького, Ковельського, Ратнівського та Володимир-Волинського відділень виготовляли бандажі, зварювали протитанкові їжаки під колеса ворожої техніки для оборони нашої держави, наповнювали мішки піском.Так, звернень багато. Активно допомагаємо. Газовики завжди оперативно реагують на звернення військових. Колектив АТ «Волиньгаз» від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів тримає енергетичний фронт і активно допомагає Збройним силам України і тероброні. Разом з профспілкою компанія спрямувала на допомогу нашим захисникам близько 4 млн грн. Зокрема, для військових придбали декілька автомобілів, дрони, квадрокоптери, тепловізори. Літальна апарати «Ластівка», буржуйки, дизельні генератори, медикаменти, харчі, спальники, тощо. Дбаємо про наших колег-газовиків. Україну зараз захищають 37 працівників АТ «Волиньгаз».До Дня захисників і захисниць волинські газовики долучились до всеукраїнської акції «Зігріємо наших». Колегам, які на фронті, передали буржуйки і теплі речі. Щоб підняти їхній бойовий дух, у посилки додали прапори зі словами підтримки та дитячі малюнки, які зігрівають їхні серця та викликають усмішку на обличчях.До слова, буржуйки виготовили на заводі RGC Production, який належить мережі РГК. Вони допомогли захисникам обігріти бліндажі, приготувати їжу, висушити одяг та взуття. Наближаємо перемогу разом!