Топ-5 оригінальних новорічних іграшок*





плетені іграшки;

іграшки з фото;

імбирне печиво;

в патріотичному стилі;

фетрові.

Зупинимося на кожному пункті більш детально.



Плетені іграшки та прикраси

Ви любите плести з бісеру, гачком чи спицями, а може добре володієте технікою макраме? Ваше хоббі допоможе у створенні новорічних прикрас. Сплести можна різноманітні іграшки: звіряток, символ наступаючого року, кульки, фігурки. Причому вони можуть бути стилізовані під мультиплікаційних чи казкових героїв або, навпаки, мати більш реалістичний вигляд.



Якщо плетіння не є вашою сильною стороною, можна купити готові



Великий плюс плетених іграшок у практичності. Їх не можливо розбити чи зламати, можна прати і вони слугують десятки років. До того ж плетені прикраси - це не лише одне з найбільш оригінальних рішень для новорічних свят, а й +100 балів до домашнього затишку.



Іграшки з фото

Такі прикраси виготовляють на замовлення. Все що потрібно – надіслати фото в електронному форматі (воно може бути навіть з телефону) та обрати макет. Далі в друкарні зображення наносять на іграшкову прикрасу: кульку чи плоский диск з дерева, прескартону. Ще один популярний варіант дизайну – прозорі кульки з фотографією всередині. Виглядають ці прикраси дуже оригінально, до того ж приваблюють незвичайною ідеєю створення.



До речі, такі іграшки можна замовити в якості подарунка на Новий рік. Подаруйте кульки з фото членам родини, друзям чи колегам, вони напевне оцінять оригінальний підхід. Навіть можна з них зробити незвичайний корпоративний презент для співробітників чи шефа. Це дійсно цікавий і пам’ятний подарунок, який буде радувати роками.



Імбирне печиво

Багато господинь полюбляють пекти його на новорічні свята, виготовляючи з тіста чоловічків чи ялинкові кульки, оздоблюючи кольоровою глазур’ю. Проте ароматне печиво можна використати не лише в якості десерту. Це ще може бути оригінальний варіант прикраси для ялинку. Імбирна випічка як один із символів Нового року якнайкраще зможе підкреслити атмосферу свята.



Аби виготовити прикрасу, треба, як звичайно, спекти печиво, прикрасити його кольоровою глазур’ю та причепити нитку. Після цього вже можна прикрашати ялинку.



Порада: отвір для нитки чи стрічки краще зробити ще в сирому тісті або відразу, як печиво дістанете з печі - поки воно ще буде м’яким. Коли така випічка охолоне, то затвердіє і зробити отвір буде складно - вона стане ламакою.



В патріотичному стилі

Якщо говорити про оригінальні прикраси для ялинки, то одним з найбільш цікавих і досить популярних рішень є іграшки в жовто-блакитних кольорах або оздоблені державними чи національними символами. Це можуть бути розмальовані кульки чи аплікації, прикраси з дерева. Варіантів оздоблення багато: від простого двоколірного забарвлення до нанесення малюнків пензликом чи використання техніки декупаж.



Порада: для створення таких іграшок можна залучити і дітей. Їм цікаво буде виготовити прикраси власноруч, тож крім оригінального оздоблення ялинок, додатково можна забезпечити цікаве дозвілля дитині.



Фетрові іграшки

Виготовляти їх досить просто. Все що потрібно: фетр, м’який наповнювач (холофайбер, наприклад), нитки та аксесуари для оздоблення.



Виготовити прикрасу просто. Треба вирізати дві однакові фігурки (це можуть бути кулі, зірки, олені тощо) та зшити їх докупи, заповнивши простів між тканиною наповнювачем. Далі слід додати певних штрихів: вишити узор чи усмішку, наклеїти аплікацію тощо. Як і в випадку з плетеними, такі іграшки не б’ються і можуть слугувати багато років. А ще їх виготовлення теж можна використати як ідею для дитячих майстер-класів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Перед новорічними святами одним із актуальних клопотів є питання, як оригінально прикрасити ялинки. Звичайні кульки та гірлянди вже набридли, тож хочеться чогось більш оригінального. Це не проблема, бо ідей, як незвичайно прикрасити ялинку досить багато. Просто зараз розповімо про 5 цікавих рішень, які допоможуть стильно та ексклюзивно оздобити дім на Новий рік:Зупинимося на кожному пункті більш детально.Ви любите плести з бісеру, гачком чи спицями, а може добре володієте технікою макраме? Ваше хоббі допоможе у створенні новорічних прикрас. Сплести можна різноманітні іграшки: звіряток, символ наступаючого року, кульки, фігурки. Причому вони можуть бути стилізовані під мультиплікаційних чи казкових героїв або, навпаки, мати більш реалістичний вигляд.Якщо плетіння не є вашою сильною стороною, можна купити готові новорічні іграшки від майстрів hand made чи навіть замовити їх виготовлення в певній кількості та дизайні.Великий плюс плетених іграшок у практичності. Їх не можливо розбити чи зламати, можна прати і вони слугують десятки років. До того ж плетені прикраси - це не лише одне з найбільш оригінальних рішень для новорічних свят, а й +100 балів до домашнього затишку.Такі прикраси виготовляють на замовлення. Все що потрібно – надіслати фото в електронному форматі (воно може бути навіть з телефону) та обрати макет. Далі в друкарні зображення наносять на іграшкову прикрасу: кульку чи плоский диск з дерева, прескартону. Ще один популярний варіант дизайну – прозорі кульки з фотографією всередині. Виглядають ці прикраси дуже оригінально, до того ж приваблюють незвичайною ідеєю створення.До речі, такі іграшки можна замовити в якості подарунка на Новий рік. Подаруйте кульки з фото членам родини, друзям чи колегам, вони напевне оцінять оригінальний підхід. Навіть можна з них зробити незвичайний корпоративний презент для співробітників чи шефа. Це дійсно цікавий і пам’ятний подарунок, який буде радувати роками.Багато господинь полюбляють пекти його на новорічні свята, виготовляючи з тіста чоловічків чи ялинкові кульки, оздоблюючи кольоровою глазур’ю. Проте ароматне печиво можна використати не лише в якості десерту. Це ще може бути оригінальний варіант прикраси для ялинку. Імбирна випічка як один із символів Нового року якнайкраще зможе підкреслити атмосферу свята.Аби виготовити прикрасу, треба, як звичайно, спекти печиво, прикрасити його кольоровою глазур’ю та причепити нитку. Після цього вже можна прикрашати ялинку.Порада: отвір для нитки чи стрічки краще зробити ще в сирому тісті або відразу, як печиво дістанете з печі - поки воно ще буде м’яким. Коли така випічка охолоне, то затвердіє і зробити отвір буде складно - вона стане ламакою.Якщо говорити про оригінальні прикраси для ялинки, то одним з найбільш цікавих і досить популярних рішень є іграшки в жовто-блакитних кольорах або оздоблені державними чи національними символами. Це можуть бути розмальовані кульки чи аплікації, прикраси з дерева. Варіантів оздоблення багато: від простого двоколірного забарвлення до нанесення малюнків пензликом чи використання техніки декупаж.Порада: для створення таких іграшок можна залучити і дітей. Їм цікаво буде виготовити прикраси власноруч, тож крім оригінального оздоблення ялинок, додатково можна забезпечити цікаве дозвілля дитині.Виготовляти їх досить просто. Все що потрібно: фетр, м’який наповнювач (холофайбер, наприклад), нитки та аксесуари для оздоблення.Виготовити прикрасу просто. Треба вирізати дві однакові фігурки (це можуть бути кулі, зірки, олені тощо) та зшити їх докупи, заповнивши простів між тканиною наповнювачем. Далі слід додати певних штрихів: вишити узор чи усмішку, наклеїти аплікацію тощо. Як і в випадку з плетеними, такі іграшки не б’ються і можуть слугувати багато років. А ще їх виготовлення теж можна використати як ідею для дитячих майстер-класів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію