Які ліки найчастіше купують українці: статистика від zdorovi.ua*





Сервіс zdorovi.ua надав інформацію про найпопулярніші лікарські засоби, які часто купують українці.



ТОП-10 ліків станом на осінь 2023 року

1. «Лоратадин-Дарница» – антигістамінний препарат, використовується для лікування алергії​​.

2. «Ібупрофен-Дарница» – протизапальний засіб, ефективний при болях різного походження​​.

3. «Евказолін Аква» – назальний спрей, використовується при нежиті​​.

4. «Мукалтин форте» – відхаркувальний засіб з вітаміном С для лікування кашлю​​.

5. «Стрепсілс інтенсив» – льодяники для лікування болю в горлі​​.

6. «Цитрамон Екстра» – комбінований препарат для лікування головного та зубного болю​​.

7. «Левомеколь» – мазь, ефективна при лікуванні ран та опіків​​.

8. «Дип Риліф гель» – це місцевий анестетик і протизапальний засіб, який використовується для зняття болю та запалення у м'язах і суглобах.

9. «Лоперамід» – препарат, що використовується для лікування діареї, допомагає нормалізувати роботу кишечника.

10. «Корвалол» краплі – седативний засіб, що застосовується для заспокоєння нервової системи та полегшення серцевих болей.



Як замовити ліки на zdorovi.ua

Zdorovi.ua – це онлайн-сервіс, який дозволяє порівнювати ціни на ліки в різних аптеках України, переглядати наявність потрібних препаратів та



Отримання заброньованих ліків

Важливо зазначити, що сервіс zdorovi.ua сам не здійснює доставку ліків, але деякі аптеки можуть пропонувати цю послугу, про що буде вказано під час бронювання.



Після бронювання медичних препаратів дочекайтеся повідомлення через SMS або Viber про їх готовність. Отримавши це повідомлення, відвідайте аптеку, де було зроблено замовлення, пред'явіть код бронювання на касі. Перед оплатою перевірте правильність замовлення.



Спосіб оплати

Оплата товарів здійснюється безпосередньо в аптеці після перевірки та підтвердження замовлення. За саме бронювання плату не стягують.



Терміни бронювання

Термін дії бронювання становить від 24 до 72 годин з моменту отримання повідомлення про підтвердження замовлення. Кожна аптека встановлює свій максимальний термін очікування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Ліки – важлива частина повсякденного життя. Вони допомагають зберігати здоров'я та ефективно боротися з різними захворюваннями.Сервіс zdorovi.ua надав інформацію про найпопулярніші лікарські засоби, які часто купують українці.1. «Лоратадин-Дарница» – антигістамінний препарат, використовується для лікування алергії​​.2. «Ібупрофен-Дарница» – протизапальний засіб, ефективний при болях різного походження​​.3. «Евказолін Аква» – назальний спрей, використовується при нежиті​​.4. «Мукалтин форте» – відхаркувальний засіб з вітаміном С для лікування кашлю​​.5. «Стрепсілс інтенсив» – льодяники для лікування болю в горлі​​.6. «Цитрамон Екстра» – комбінований препарат для лікування головного та зубного болю​​.7. «Левомеколь» – мазь, ефективна при лікуванні ран та опіків​​.8. «Дип Риліф гель» – це місцевий анестетик і протизапальний засіб, який використовується для зняття болю та запалення у м'язах і суглобах.9. «Лоперамід» – препарат, що використовується для лікування діареї, допомагає нормалізувати роботу кишечника.10. «Корвалол» краплі – седативний засіб, що застосовується для заспокоєння нервової системи та полегшення серцевих болей.Zdorovi.ua – це онлайн-сервіс, який дозволяє порівнювати ціни на ліки в різних аптеках України, переглядати наявність потрібних препаратів та замовити таблетки . Процес замовлення досить простий: ви вводите назву лікарського засобу у пошук, обираєте найзручнішу для вас аптеку та ціну, а потім бронюєте медикаменти.Важливо зазначити, що сервіс zdorovi.ua сам не здійснює доставку ліків, але деякі аптеки можуть пропонувати цю послугу, про що буде вказано під час бронювання.Після бронювання медичних препаратів дочекайтеся повідомлення через SMS або Viber про їх готовність. Отримавши це повідомлення, відвідайте аптеку, де було зроблено замовлення, пред'явіть код бронювання на касі. Перед оплатою перевірте правильність замовлення.Оплата товарів здійснюється безпосередньо в аптеці після перевірки та підтвердження замовлення. За саме бронювання плату не стягують.Термін дії бронювання становить від 24 до 72 годин з моменту отримання повідомлення про підтвердження замовлення. Кожна аптека встановлює свій максимальний термін очікування.

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