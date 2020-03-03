Як заощадити на авіаквитках: 5 простих способів*





1. Використовуйте системи пошуку

Такі комплексні сервіси, як



бажану дату вильоту;

міста відправлення та прибуття;

кількість пасажирів;

клас квитка.

Сайт видасть усі можливі варіанти рейсів від різних перевізників, прямі та з пересадками. Часто подібні сервіси бонусом пропонують пошуковики з оренди житла та автівок.



2. Вмикайте анонімний режим та чистіть cookie

Якщо ви часто шукаєте один маршрут, з часом у результатах можете побачити вищі ціни на ті самі рейси. Так «хитрий» алгоритм реагує на вашу зацікавленість.



Проблема усувається вмиканням анонімного режиму в браузері на комп'ютері чи смартфоні. Крім того, не забувайте чистити файли cookie, які зберігають інформацію, пов’язану з нещодавніми вподобаннями та історією переглядів.



3. Бронюйте на будні дні

Авіарейси у вихідні зазвичай користуються більшим попитом у пасажирів, а отже, й коштують дорожче. Тому, якщо є можливість, плануйте подорож так, щоб дати вильоту та повернення припадали на період із понеділка до п'ятниці.



А ось безпосередньо купувати квитки є сенс будь-коли, крім п'ятниці. Основна причина — до кінця тижня гарантовано розбирають місця в економ-класі.



4. Вибирайте альтернативні аеропорти

Придивляйтеся до маршрутів із кінцевими точками в неосновних аеропортах або у містах, сусідніх з пунктом призначення. Наприклад, Меммінген замість Мюнхена або Брюссель-Шарлеруа замість центрального аеропорту Брюсселя. Інколи такий підхід дає змогу заощадити до половини бюджету на квитки.



5. Стежте за акціями авіакомпаній

Зазвичай повітряні перевізники присутні мінімум у двох соцмережах — підписуйтесь на них там, де вам комфортніше за ними стежити. Це допоможе бути в курсі гарячих пропозицій «останньої хвилини» чи короткотермінових розпродажів. Зверніть увагу також на email-розсилки авіакомпаній — нерідко в них можна знайти промокоди.



Прислухавшись до цих простих порад, ви зможете не хвилюватися про зайві витрати та сконцентруватися на майбутній подорожі.



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