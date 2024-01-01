ТОП-5 кращих виробників стретч-плівок*





Серед основних параметрів під час вибору кращого виробника стретч-плівок варто виокремити:



потужність виробництва;

кількість представництв компанії в Європі та світі;

якість сировини та інновації;

сучасне обладнання;

асортимент продуктів;

пропозиції щодо економії матеріалу;

своєчасність поставок та прозорість угод;

вигідне співвідношення ціни/якості.



До вашої уваги машинна та ручна



П’яте місце — Armando Alvarez Group



Armando Alvarez Group — це іспанський найбільший виробник сільськогосподарських плівок, які продаються в понад 80 країнах світу. Вони пропонують технологію екструдування з 5- та 7-шаровою коекструзією з роздувом. Використовуючи цю технологію в поєднанні з найкращою сировиною, виробник досягає чудових результатів із виготовлення високоякісних плівок із можливістю зменшення їхньої товщини.



Основні напрями по стретч-плівках:



агростретч;

стретч-плівки.



Armando Alvarez Group — це перший виробник пластмас у світі. Зараз оборот компанії становить близько 1,4 млрд дол. Вона має 30-річний досвід із виготовлення стретч-плівок, які відповідають конкретним продуктам і вимогам.



Четверте місце — Duo Plast



Німецька компанія має два виробничі підприємства з потужністю 30 000 тонн на рік завдяки кільком високопродуктивним екструзійним лініям. Має новий технологічний центр для оптимізації індивідуальних концепцій кріплення вантажу. Стретч-плівки виробництва DUO PLAST використовуються в промисловості та сільському господарстві, а також для пакування харчових продуктів.



Основні напрями по стретч-плівках:



агростретч;

машинна та ручна стретч-плівки;

стретч-худ.



Компанія пропонує комплексні технології тестування для безпеки вантажу та оптимізації пакування. Є одним із членів-засновників ініціативи ProStretch для постачання плівок високої якості.



Третє місце — Polifilm



POLIFILM Group — це сімейна компанія в Італії, один із провідних виробників екструзійних і захисних плівок. Має 11 виробничих заводів у семи країнах світу. Річний оборот — 524 мільйони євро (2020).



Галузі застосування: фармацевтична, медична, автопромисловість, обробна промисловість, логістика.



Основні напрями по стретч-плівках:



захисні біоплівки;

захисні плівки.



Екологічні захисні плівки від Polifilm роблять важливий внесок у захист продукції, при цьому дбаючи про клімат. Викиди CO2 приблизно на 60 відсотків нижчі, якщо порівняти зі звичайними захисними плівками. Виробник використовує значну частку перероблюваної сировини.



Друге місце — Manupackaging



Компанія — виробник сучасних пакувальних технологій для бізнесу — стала першою у світі, хто в 1976 році виготовив стретч-плівку. Сьогодні це потужний концерн із заводами в Німеччині, Бразилії та Аргентині. Має власні потужності з переробки матеріалів і вважається одним із найбільших та досвідчених виробників у Європі. Пропонує широкий асортимент пакувальних матеріалів преміумкласу для різних галузей виробництва.



Основні напрями по стретч-плівках:



агростретч;

машинна та ручна стретч-плівки;

стретч-худ.

Manupackaging, раніше Manuli Stretch, виготовляє плівки LLDPE, які придатні для переробки. Компанія має потужну мотивацію та задає темп зі створення нових екологічно чистих продуктів. Має дистриб'юторську мережу з 15 000 клієнтів по всьому світу і довіру багатьох провідних компаній.



Перше місце — Trioworld



Головний офіс групи розташований у Смоландстенарі, Швеція. Компанія має 16 виробничих підприємств у Швеції, Данії, Нідерландах, Франції, Великій Британії, Німеччині та Канаді. У компанії також є три пункти переробки зовнішніх відходів у Швеції, Данії та Франції.



Основні напрями по стретч-плівках:



агростретч;

машинна та ручна стретч-плівки;

стретч-худ.



Trioworld позиціонується як найпотужніший виробник стретч-плівок у Європі. Компанія впроваджує інноваційні рішення зі зменшення товщини матеріалу та створення більш екологічних пропозицій для промислового та транспортного пакування. Пропонує плівки для сільського господарства, галузі гігієни та медицини.



Trioworld активно працює над екологічними продуктами для зменшення негативного впливу на довкілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Стретч-плівка від виробника: які компанії найпотужніші в Європі? Потреба в сучасних та якісних пакувальних матеріалах для ефективного та безпечного пакування різнотипної продукції на піддонах продовжує зростати. Обсяг світового ринку стретч-плівок у 2023 році становив 2,7 мільярда доларів США та зростає в середньому на 5% за рік. Завдання для компаній — вибрати якісного та надійного виробника пакувальних рішень серед великої кількості брендів.Серед основних параметрів під час вибору кращого виробника стретч-плівок варто виокремити:До вашої уваги машинна та ручна стретч-плівка від п’яти найпотужніших та найпопулярніших виробників на теренах ЄС.Armando Alvarez Group — це іспанський найбільший виробник сільськогосподарських плівок, які продаються в понад 80 країнах світу. Вони пропонують технологію екструдування з 5- та 7-шаровою коекструзією з роздувом. Використовуючи цю технологію в поєднанні з найкращою сировиною, виробник досягає чудових результатів із виготовлення високоякісних плівок із можливістю зменшення їхньої товщини.Основні напрями по стретч-плівках:Armando Alvarez Group — це перший виробник пластмас у світі. Зараз оборот компанії становить близько 1,4 млрд дол. Вона має 30-річний досвід із виготовлення стретч-плівок, які відповідають конкретним продуктам і вимогам.Німецька компанія має два виробничі підприємства з потужністю 30 000 тонн на рік завдяки кільком високопродуктивним екструзійним лініям. Має новий технологічний центр для оптимізації індивідуальних концепцій кріплення вантажу. Стретч-плівки виробництва DUO PLAST використовуються в промисловості та сільському господарстві, а також для пакування харчових продуктів.Основні напрями по стретч-плівках:Компанія пропонує комплексні технології тестування для безпеки вантажу та оптимізації пакування. Є одним із членів-засновників ініціативи ProStretch для постачання плівок високої якості.POLIFILM Group — це сімейна компанія в Італії, один із провідних виробників екструзійних і захисних плівок. Має 11 виробничих заводів у семи країнах світу. Річний оборот — 524 мільйони євро (2020).Галузі застосування: фармацевтична, медична, автопромисловість, обробна промисловість, логістика.Основні напрями по стретч-плівках:Екологічні захисні плівки від Polifilm роблять важливий внесок у захист продукції, при цьому дбаючи про клімат. Викиди CO2 приблизно на 60 відсотків нижчі, якщо порівняти зі звичайними захисними плівками. Виробник використовує значну частку перероблюваної сировини.Компанія — виробник сучасних пакувальних технологій для бізнесу — стала першою у світі, хто в 1976 році виготовив стретч-плівку. Сьогодні це потужний концерн із заводами в Німеччині, Бразилії та Аргентині. Має власні потужності з переробки матеріалів і вважається одним із найбільших та досвідчених виробників у Європі. Пропонує широкий асортимент пакувальних матеріалів преміумкласу для різних галузей виробництва.Основні напрями по стретч-плівках:Manupackaging, раніше Manuli Stretch, виготовляє плівки LLDPE, які придатні для переробки. Компанія має потужну мотивацію та задає темп зі створення нових екологічно чистих продуктів. Має дистриб'юторську мережу з 15 000 клієнтів по всьому світу і довіру багатьох провідних компаній.Головний офіс групи розташований у Смоландстенарі, Швеція. Компанія має 16 виробничих підприємств у Швеції, Данії, Нідерландах, Франції, Великій Британії, Німеччині та Канаді. У компанії також є три пункти переробки зовнішніх відходів у Швеції, Данії та Франції.Основні напрями по стретч-плівках:Trioworld позиціонується як найпотужніший виробник стретч-плівок у Європі. Компанія впроваджує інноваційні рішення зі зменшення товщини матеріалу та створення більш екологічних пропозицій для промислового та транспортного пакування. Пропонує плівки для сільського господарства, галузі гігієни та медицини.Trioworld активно працює над екологічними продуктами для зменшення негативного впливу на довкілля.

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