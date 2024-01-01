«Я тебе розумію» та «Час лікує»: луцька психологиня пояснила, як не можна спілкуватися з рідними загиблих воїнів

Фрази, які в жодному разі не варто казати людям, що переживають втрату

Оксана Майборода (фото: Луцький НТУ)

Як правильно підтримати людину в горі?

На Волині щодня зростає кількість людей, які втратили своїх рідних через війну.У такі моменти підтримка та щире розуміння від оточення можуть стати важливою опорою, допомагаючи згорьованій людині поступово знайти шлях до зцілення.Але як підібрати слова, аби не завдати ще більшого болю?Відповідь на ці запитання журналістам ВолиньPost дала психологиня, медіаторка, фахівчиня з психореабілітації військових, сертифікована спеціалістка з використання апарата BIOFEEDBACK, викладачка, к.іст.н., волонтеркаВона – керівниця Центру ветеранського розвитку «LNTU VETERAN HUB», що віднедавна діє в обласному центрі Волині.– такі слова можуть викликати роздратування. Кожна людина переживає втрату по-своєму. Ми не можемо знати, як це відбувається в інших, тому не потрібно порівнювати.– ці фрази знецінюють втрату і «розчиняють» її в інших подіях.– поради, які налаштовують на витіснення емоцій. Натомість запускають механізм «застрягання» на місці.. Допоки людина емоційно не проживе втрату, вона не зможе рухатись далі.– менше за все, людина, травмована втратою, хоче почути, що саме і для кого вона мусить робити. Її всесвіт зруйновано, тож на цьому етапі про «продовження життя» не йдеться. І за що саме їй варто триматися, вона не знає.– героїзація загибелі неоднозначно сприймається рідними воїнів. Вона певним чином натякає їм на виправдання смерті, а це болісно.Фрази на кшталт– також неприпустимі.Ідеальний варіант – це прямо запитати про це, використовуючи фразу:Уникайте кліше. Адже не кожному/кожній вистачить рішучості потім попросити про підтримку.Хочете обійняти – запитайте, чи можна?Працюєте в одному колективі – запитайте, чи хоче людина говорити про свій біль. Не заглиблюйтесь у деталі трагедії – матиме потребу, сама розповість. Бачите сльози – уточніть, чи потрібно побути поруч або ж краще вийти (принести плед чи теплий чай)?І головне – не ігноруйте людину. На жаль, сценарій «мовчу, опускаю очі, бо не знаю, що сказати» – доволі поширений. І він травмує тих, хто і так у стані внутрішньої травми.Слова– оптимальний варіант, який нікому не принесе шкоди, але продемонструє вашу готовність підтримати.Щоб підтримати людину, важливо бути поруч, давати їй зрозуміти, що за потреби вона може до вас звернутися. Важливо також давати час і простір для горювання. Слухайте розповіді людини в горі, навіть якщо вона повторює їх знову і знову – так відбувається процес прийняття.Допоможуть людині забезпечити базові потреби, вирішити якісь щоденні, рутинні справи. Ненав’язливо з часом, якщо це доречно, повертайте людину в «тут і тепер». Можете наприклад запропонувати прогулятися, поговорити про буденні справи.Варто пам’ятати, що процес горювання для кожного – індивідуальний. І розуміння підтримки в кожного своє. Найкращий варіант – запитати, якої саме підтримки потребує людина. Кажіть: