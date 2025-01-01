Основні вимоги до сурогатної мами





Це один зі сучасних методів боротьби з безпліддям у межах спеціальної програми ЕКЗ (екстракорпорального запліднення). Звернутися до



відсутня матка чи спостерігаються її захворювання, деформація порожнини чи шийки;

є проблеми зі здоров’ям, через які вагітність і пологи небезпечні для життя жінки.

Після народження дитини генетичні батьки юридично вважаються батьками немовляти. Сурогатна мати не має права претендувати на роль матері та брати участь у вихованні дитини.



Яким вимогам має відповідати сурогатна мама

Стати сурогатною мамою не може будь-яка жінка. Є певні вимоги, і не тільки до стану здоров’я:



вік – від 18 до 39 років;

відсутність хронічних захворювань і шкідливих звичок;

позитивний резус-фактор крові;

власні здорові діти, народжені природним шляхом;

згода чоловіка сурмами на участь у програмі;

чинне громадянство України.

Майбутні генетичні батьки укладають з жінкою договір про виношування дитини, відповідно до якого сурмама зобов’язується дотримуватися певних правил, зокрема, медичних аспектів (кількість спроб ЕКЗ, нагляд за вагітністю тощо). У документі фіксується сума виплати й уточнюється, за що саме жінка отримує кошти. До фінансових витрат входить не лише остаточна виплата, а й щомісячні кошти під час вагітності.



Виплати сурогатній мамі

Середня вартість послуг сурогатної мами в Україні становить близько 25-30 тисяч євро. Так, у провідному центрі сурогатного материнства «Артеміда» така послуга вартує близько 29 тис. євро, водночас передбачаються додаткові кошти за народження двійні, пологи шляхом кесаревого розтину тощо.



Головне, в чому мають пересвідчитися обидві сторони, вибираючи клініку, яка супроводжуватиме вагітність і забезпечуватиме пологи сурмами, – це ліцензія Міністерства охорони здоров’я, відповідне оснащення та кваліфікація персоналу.



Як подати заявку на сурогатну маму

Щоб дізнатися, як стати сурогатною мамою, потрібно на сайті центру «Артеміда» ознайомитися з покроковою інструкцією. Алгоритм дій такий:



Подача до клініки заявки про згоду стати сурмамою.

Медичне обстеження. За результатами аналізів жінка допускається до участі у програмі. Профіль потенційної сурмами розміщується в базі даних центру. Знайомство з майбутніми батьками відбувається зазвичай онлайн.

Укладення договору, що є гарантією прав батьків і сурмами. У документі, відповідно до Цивільного кодексу України, фіксуються всі права й обов’язки сторін, суми виплат і порядок дій у непередбачуваних ситуаціях.

Підготовка до ЕКЗ, запліднення та в разі підтвердження вагітності постановка на облік у центрі «Артеміда».



Після пологів немовля передають біологічним батькам. Вони не мають потреби усиновлювати дитину – дані батьків одразу записуються у свідоцтво про народження. Відповідно до правових норм зберігається повна конфіденційність стосовно того, що дитину народжувала сурогатна мама.





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